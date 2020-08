„Paciento būklė stabili, tęsiama intensyvi terapija. Siekdami diagnozuoti susirgimą, pažengėme į priekį. Atlikta daugybė kraujo būklės, galvos smegenų ir kitų organų bei sistemų darbo tyrimų. Gydymas tęsiamas, ačiū Dievui, turime specialų centrą, skirtą tokių pacientų gydymui. Gydytojai ne tik daro viską, kas įmanoma – jie iš tiesų bando išgelbėti jo gyvybę“, – žurnalistams pranešė A. Kaliničenka.

Kaip praneša meduza.io, A. Kaliničenka atsisakė informuoti apie A. Navalno diagnozę ar tyrimų rezultatus.

A. Navalno spaudos sekretorė Kira Jarmyš sako, kad gydytojai „akivaizdžiai delsia ir nesako visko, ką žino“.



Pasak jos, dabar ligoninėje daugiau policijos pareigūnų nei gydytojų.

Remiantis Omsko naujienų portalo NGS55 versija, opozicionierių galėjo apnuodyti natrio oksibutiratu, tačiau oficialiai medikai kol kas teigia, jog „nėra jokių įrodymų, kad jo sveikatos būklė pablogėjo dėl nuodų“.

Terapeutas Jaroslavas Ašichminas, prižiūrintis politiką Aleksejų Navalną, pranešė planus pervežti opozicionierių į vieną iš Europos klinikų, jį cituoja „Meduza“.

„Stengiamės savo kanalais susitarti su ligoninėmis Hanoveryje arba Strasbūre, kad jį priimtų. Dabar labai svarbu, kad Omsko medikai atiduotų pacientą, nes, su visa derama pagarba, reikia suvokti, jog tai [toksikologija] – labai specifinė sritis. Yra labai nedaug ligoninių, galinčių pasirūpinti pacientu, kuris, tikėtina, buvo apnuodytas kažkokiu toksinu,“ – pareiškė J. Ašichminas.

K. Jarmyš savo tviterio paskyroje teigė, kad A. Navalnas apsinuodijo „kažkuo įmaišytu į arbatą“.

A. Navalno Kovos su korupcija fondo (FBK) teisininkai pateikė pareiškimą Rusijos tyrimų komitetui dėl galimo jo apnuodijimo.

„Šįryt Navalnas grįžo iš Tomsko į Maskvą. Skrydžio metu jam pasidarė bloga. Lėktuvas skubiai nusileido Omske. Aleksejui toksinis apsinuodijimas“, – sakoma K. Jarmyš pranešime.

„Navalnas oro uoste gėrė arbatą. Gydytojai sako, kad [organizmas] greičiau įsisavino toksiną su karštu skysčiu“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė K. Jarmyš.

„Esu tikra, kad tai buvo tyčinis apnuodijimas“, – sakė ji populiariai radijo stočiai „Echo Moskvy“.

Pasak K. Jarmyš, A. Navalnas lėktuve ėmė prakaituoti ir prašė jos su juo kalbėti, kad galėtų „susikoncentruoti į balso garsą“. Tuomet jis nuėjo į tualetą ir prarado sąmonę.

Tuo pačiu lėktuvu skridęs Pavelas Lebedevas sakė, kad skrydžio pradžioje A. Navalnas nuėjo į tualetą ir iš ten negrįžo.



„Jam buvo labai bloga, jis šaukė iš skausmo. Niekas nepasakė, kas jam nutiko. Nusileidome Omske, atvažiavo greitoji pagalba“, – „Sky News“ cituoja liudininką.

K. Jarmyš nurodė, kad A. Navalnas prijungtas prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato, o į ligoninę jo komandos reikalavimu buvo iškviesta policija.



A. Navalno gydytoja Anastasija Vasiljeva „Twitter“ parašė, kad Omsko medikai informacijos apie vyro būklę jai neteikia.





Būklė sunki

Politiko būklė sunki, informavo valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi vyriausiuoju tos ligoninės gydytoju Aleksandru Murachovskiu.

„Nėra abejonių, kad Navalnas buvo apnuodytas dėl savo politinės pozicijos ir veiklos. FBK teisininkai pagal Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 277 straipsnį pateikia pareiškimą (pasikėsinimas į valstybės ar visuomenės veikėjo gyvybę), reikalaudami iš RF Tyrimų komiteto atlikti tyrimą. Sveikatos Aleksejui“, – tviteryje parašė FBK teisininkas Viačeslavas Gimadi.

Tomsko oro uoste įsikūrusios kavinės vadovai pradėjo vidinį patikrinimą dėl galimo A. Navalno apsinuodijimo.

„Dabar aiškinamės visas aplinkybes, nagrinėsime stebėjimo kamerų įrašus“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė tos kavinės direktorius ir savininkas.

A. Navalno štabo Tomske vadovė Ksenija Fadejeva savo ruožtu pranešė, kad per tris dienas, kurias praleido šiame mieste, jis buvo sveikas, ketvirtadienio rytą taip pat nesiskundė dėl prastos savijautos.

Here's Navalny drinking the tea in the Tomsk airport. The same person also published a video of Navalny screaming in pain in the toilet, which I won't link to pic.twitter.com/OaDeZTqesj