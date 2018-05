M. Abbasas į ligoninę pateko praėjusią savaitę kelios dienos po jam atliktos ausies operacijos. Be komplikacijų po šios procedūros, jis taip pat skundėsi skausmais krūtinėje. Jis sirgo plaučių uždegimu ir buvo gydomas antibiotikais. Gydytojas Yasseras Abu Safiyehas anksčiau sekmadienį sakė, kad palestiniečių prezidentas ligoninėje praleido kelias papildomas dienas, „kad būtų išvengta komplikacijų, kurias gali sukelti kokia nors infekcija“. Nušviesti lyderio išrašymo iš ligoninės buvo pakviesta žiniasklaida, bet netrukus Y. Abu Safiyehas pasakė, kad M. Abbaso išrašymas vienai dienai atidedamas. Joks paaiškinimas nebuvo pateiktas. Susiję straipsniai: Palestiniečių prezidentas serga plaučių uždegimu Palestiniečių lyderis dėl karščiavimo toliau gydomas ligoninėje M. Abbasą, kuris daug rūko ir turi antsvorio, jau seniai persekioja sveikatos problemos, nuo širdies darbo sutrikimų iki kovos su prostatos vėžiu prieš dešimtmetį. Prieš dvejus metus dėl išsekimo ir skausmų krūtinėje jam buvo skubiai atlikta tam tikra širdies procedūra. M. Abbaso sveikatos būklė yra nuolatinių kalbų objektas, nes vis dar neaiškus yra jo įpėdinis. Vasarį M. Abbasas Jungtinėse Valstijose atliko, kaip teigta, įprastą sveikatos patikrą. A. Abbasas 2005 metais buvo išrinktas palestiniečių prezidentu ketverių metų kadencijai, tačiau eina šias pareigas iki šiol, nes nebuvo surengti nauji rinkimai, ir valdo Vakarų Kranto dalis. Surengti naujus rinkimus trukdė politinis skilimas tarp jo administracijos ir palestiniečių judėjimo „Hamas“, kuris 2007 metais užvaldė Gazos Ruožą.

