„Kiekvieną dieną mes girdime apie vis didesnę neviltį, kai mūsų kolegos medikai pasiekia ribas to, ką žmogus gali ištverti“, - ketvirtadienį sakė organizacijos generalinė direktorė Meinie Nicolai. Jos duomenimis, per operaciją buvo apšaudyta arba bombarduota 15 „Gydytojai be sienų“ remiamų ligoninių ar klinikų iš 20.

Rytų Guta yra viena paskutiniųjų Sirijos teritorijų, kontroliuojamų daugiausiai islamistinių sukilėlių grupuočių. Regionas per beveik tris praėjusias savaites sulaukė įnirtingiausių Sirijos vyriausybinių pajėgų atakų nuo pilietinio karo prieš septynerius metus pradžios. Nuo 2013-ųjų apsiaustoje sukilėlių teritorijoje iki 400 000 žmonių yra atkirsti nuo išorinio pasaulio. Humanitarinė padėtis čia, pagalbos organizacijų teigimu, yra dramatiška.

Kadangi teritorijoje į rytus nuo Sirijos sostinės Damasko yra daug medicinos įstaigų, kurios nėra remiamos „Gydytojai be sienų“, organizacija mano, kad aukų skaičius gali būti daug didesnis.