Gvatemaloje dėl ugnikalnio išsiveržimo gyventojai raginami evakuotis

Šis 3 763 metrų aukščio ugnikalnis yra šalies vidurio regiono pietinėje dalyje, tarp Eskuintlos, Čimaltenango ir Sakatepekeso departamentų. Tai vienas aktyviausių vulkanų visoje Centrinėje Amerikoje. Minėtose dešimtyje gyvenviečių gyvena mažiausiai 2 000 žmonių, bet kiekviena bendruomenė atskirai spręs, ar reikia evakuotis. Po birželį įvykusio niokojančio Fuego išsiveržimo šios bendruomenėms pagalbą teikusi organizacija „Antigua al Rescate“ ir vienas sostinėje leidžiamas laikraštis pranešė, kad mažiausiai trijų gyvenviečių žmonės jau išvyksta. Nacionalinio stichinių nelaimių mažinimo koordinatoriaus atstovas Davidas de Leonas anksčiau sakė naujienų agentūrai „The Associated Press“, kad žmonės turėtų evakuotis mažiausiai iš aštuonių gyvenviečių žmonės. Pasak D. de Leono, sekmadienį vykdyti ugnikalnio aktyvumo stebėjimai rodo, kad išsiveržimas išlieka stiprus, todėl siekiant apsaugoti žmones buvo paskelbtas raginimas evakuotis. Birželį per Fuego ugnikalnio išsiveržimą 194 žmonės žuvo ir dar mažiausiai 234 dingo. Tačiau vietos bendruomenėms pagalbą teikiančios organizacijos tvirtino, kad dingusiųjų yra tūkstančiai. Spalį kalnas vėl išmetė lavos ir pelenų, todėl netoliese esančių gyvenviečių žmonės buvo perspėti būti budrūs.

