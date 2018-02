J. A. F. Fuentesas Knightas buvo sulaikytas drauge su buvusiu prezidentu Alvaro Colomu ir kitais A. Colomo vyriausybės, valdžiusios 2008–2012 metais, nariais. Toje vyriausybėje J. A. F. Fuentesas Knightas dirbo finansų ministru. Jis buvo areštuotas tokiu metu, kai „Oxfam“ krečia pranešimai, jog kai kurie jos darbuotojai Haityje ir Čade samdė prostitutes. Taip pat buvo kaltinimų dėl lytinės prievartos Pietų Sudane. Dėl šių įtarimų atsistatydino „Oxfam“ vadovo pavaduotoja Penny Lawrence, o Didžiosios Britanijos vyriausybė, kuri iš dalies finansuoja šią labdaros organizaciją, pareikalavo pasiaiškinti. Nebuvo jokių užuominų apie galimas įtariamo Gvatemalos kyšininkavimo sąsajas su „Oxfam“ įtraukusiu skandalu. „Oxfam“ atstovas sakė: „Kiek žinome, jokie oficialūs kaltinimai dr. Fuentesui Knightui nepateikti. Jis buvo visiškai atviras su „Oxfam“ valdyba ir vadovais dėl tyrimo, pradėto jį paskyrus „Oxfam“ pirmininku.“ Pasak atstovo, J. A. F. Fuentesas Knightas „tvirtina esąs nekaltas ir patikino mus, kad visapusiškai bendradarbiavo su tyrimu“. „Oxfam International“ vienija 20 nevyriausybinių organizacijų, kovojančiu su skurdu daugiau kaip 90-yje šalių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.