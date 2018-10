„Tai – absurdas. Ne kartą jau esame sakę, kad nieko panašaus tame centre nevyksta. Centre vykdomi darbai, nukreipti išskirtinai į gyventojų sveikatos apsaugą“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Nacionalinio ligų ir visuomeninės sveikatos kontrolės centro atstovai. Rusijos gynybos ministerija anksčiau ketvirtadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos Gruzijoje turi slaptą biologinių ginklų laboratoriją, Richardo Lugaro visuomeninės sveikatos tyrimų centrą, ir esą nepaiso tarptautinių taisyklių bei kelia tiesioginę saugumo grėsmę Rusijai. Gynybos ministerijos pranešime tvirtinama, kad ta laboratorija Gruzijoje priklauso amerikiečių laboratorijų, įsikūrusių šalia Rusijos ir Kinijos sienų, tinklui. Gruzijos užsienio reikalų ministerija praėjusią savaitę pareiškė, kad anksčiau paskelbti Maskvos pareiškimai dėl minėto tyrimų centro darbo yra nepagrįsti. Rusija, be kita ko, tvirtino, kad ten gali būti vykdomi pavojingi eksperimentai. Gruzijos URM taip pat paneigė Maskvos pareiškimus, kad tą laboratoriją finansuoja JAV. „Lugaro tyrimų centras yra Gruzijos sveikatos apsaugos ministerijos Nacionalinio ligų ir visuomeninės sveikatos kontrolės centro objektas, finansuojamas Gruzijos vyriausybės“, – pabrėžė Užsienio reikalų ministerijos atstovai.

