„Emmanuelis Macronas siūlo kurti savąją armiją, kad gintų Europą nuo JAV, Kinijos ir Rusijos. Bet per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį karą (agresorė) buvo Vokietija. Kokioje gi padėtyje atsidūrė Prancūzija?“ – socialiniame tinkle „Twitter“ klausė Baltųjų rūmų vadovas.

„Paryžiuje pradėta mokytis vokiečių kalbos, kol atėjo JAV. Mokėkit už NATO arba ne!“ – pridūrė jis.

Savaitgalį D. Trumpas supyko dėl E. Macrono pareiškimų, jog Europai būtina nuosava kariuomenė, ir kad šio žemyno saugumui kelia grėsmę ne tik Rusija ir Kinija, bet ir Jungtinės Valstijos.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018