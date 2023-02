Grįždamas iš Briuselio Zelenskis Lenkijoje susitiko su Duda

V. Zelenskis esą informavo A. Dudą apie savo susitikimų Briuselyje, Paryžiuje ir Londone rezultatus. Kitos temos buvo dabartinė padėtis fronte, saugumas regione bei bendros Vakarų pastangos karinėmis priemonėmis remti Ukrainą.

V. Zelenskis trečiadienį lankėsi Londone ir Paryžiuje, o ketvirtadienį dalyvavo ES viršūnių susitikime Briuselyje.

On his way back to Kyiv from Brussels, Zelensky met with Poland’s President Andrzej Duda in Rzeszów.

Poland is in the process of preparing another batch of military aid for Ukraine, including 74 tanks and dozens more of IFVs and SPGs.

🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/LdHhiqoASo