Kalbėdama likus kelioms savaitėms iki svarbaus Jungtinių Tautų klimato susitikimo Glazge, G. Thunberg apkaltino vyriausybes, kad jos „begėdiškai didžiuojasi“ savo nepakankamais įsipareigojimais mažinti teršalų emisiją ir pažadais skirti finansavimą.

Aštuoniolikmetė aktyvistė, sviesdama lyderiams atgal jų pačių žodžius, Milane vykusio renginio „Youth4Climate“ delegatams atskleidė atotrūkį tarp žodžių ir veiksmų.

Climate activist Greta Thunberg mocks platitudes and talking points coming from Biden and other global leaders: