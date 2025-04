Grenlandijos lyderis: Trumpo grasinimai yra nepagarbūs

„Manau, kad mums to reikia dėl tarptautinės taikos, o jei mes to neturėsime, kils didelė grėsmė mūsų pasauliui. Todėl manau, kad Grenlandija yra labai svarbi tarptautinei taikai“, – ketvirtadienį žurnalistams per spaudos konferenciją šalia Norvegijos ministro pirmininko Jono Gahro Store pareiškė D. Trumpas.