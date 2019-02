„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Jungtinių Valstijų prezidentas yra labai geros sveikatos ir manau, kad jo sveikatos būklė bus gera iki jo kadencijos pabaigos ir jai pasibaigus“, – pažymima Baltųjų rūmų paskelbtame vyriausiojo gydytojo Seano Conley pranešime. Vašingtono priemiestyje esančiame Walterio Reedo nacionaliniame karo medicinos centre, kur vyko sveikatos patikrinimas, 72 metų JAV valstybės vadovas praleido keturias valandas. Prie Baltųjų rūmų jį sutikusiems žurnalistams jis parodė į viršų iškeltus nykščius, tačiau į klausimus, kaip jaučiasi, neatsakė. Kol kas neaišku, kokie jo tyrimų rezultatai galiausiai bus paviešinti. Pernai buvo paskelbta visa informacija, įskaitant cholesterolio lygį prezidento kraujyje (aukštas) ir svorį (108 kilogramų, per didelis). Tuometinis D. Trumpo vyriausiasis gydytojas Ronny Jacksonas, kuris vėliau sulaukė nemalonumų dėl tariamo neetiško elgesio, taip pat surengė spaudos konferenciją, kurioje pateikė nemažai neįprastai išsamios informacijos ir paskelbė, kad D. Trumpas yra „puikios sveikatos“. Susiję straipsniai: Trumpas patvirtino susitikimo su Kim Jong Unu vietą Žiniasklaida: JAV ketina iki balandžio pabaigos išvesti iš Sirijos visus savo karius D. Trumpas nerūko ir nevartoja jokio alkoholio. JAV prezidentas tvirtina, jog nėra ragavęs net alaus. Tačiau buvęs nekilnojamojo turto magnatas ir realybės šou žvaigždė neslepia nemėgstantis mankštintis. „Neįtikėtini genai“ D. Trumpui nerūpi krepšinis, kurį neretai žaisdavo jo pirmtakas Barackas Obama. Nevilioja jo ir pasivažinėjimai dviračiu, kuriuos mėgo George W. Bushas. D. Trumpas mėgsta golfą – kur kas ramesnį žaidimą, – tačiau nuo vienos duobutės iki kitos važiuoja vadinamuoju golfomobiliu. Jis yra sakęs, jog viskas, kas reikalauja daugiau jėgų, yra blogai sveikatai. „Visi mano draugai, kurie nuolat mankštinasi, jiems yra keičiami kelio sąnariai, klubo sąnariai – tai tiesiog siaubinga“, – sakė D. Trumpas 2015 metais JAV dienraščiui „The New York Times“ duotame interviu. JAV prezidentas yra sakęs, kad jo pagrindinė mankšta yra vaikščiojimas Baltųjų rūmų komplekse ir stovėjimas per viešuosius renginius. Prezidento mityba – o jis, kaip kalbama, didžiuliais kiekiais vartoja „Coca-Cola“ ir raudoną mėsą, – taip pat, regis, prieštarauja daugumos gydytojų patarimams. R. Jacksonas pernai pareiškė, kad D. Trumpo paslaptis yra jo genai. „Jo genai neįtikėtini, – pažymėjo jis. – Ir tokį jį sukūrė Dievas.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.