„Maskvos merijos pastatas Tverės gatvėje buvo nuodugniai patikrintas. Informacija apie pavojų nepasitvirtino, ji buvo melaginga – jokių sprogstamųjų medžiagų pastate neaptikta“, – sakė jis. Maskvos merijos saugumą užtikrina Rusijos nacionalinės gvardijos padalinys šalies sostinėje.

