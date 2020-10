Grandiozinė operacija: lenkų narai neutralizavo „žemės drebėjimą sukeliančią bombą“

Per šią sudėtingą operaciją bandant saugiai atsikratyti penkias tonas sveriančios britų gamybos bombos „Tallboy“, dar žinomos kaip „žemės drebėjimą sukelianti bomba“, galiausiai driokstelėjo sprogimas, bet žmonės nenukentėjo ir nebuvo padaryta jokios žalos.

Lenkijos karinio jūrų laivyno pareigūnai anksčiau sakė, kad bombos nebus galima sunaikinti įprastu būdu – valdomu sprogdinimu, nes baimintasi, kad gali būti apgadintas maždaug už 500 metrų esantis tiltas.

Bomba buvo aptikta prie Lenkijos vakarinio Svinouiscio uostamiesčio, anksčiau priklaususio Vokietijai, valant 12 metrų gylio kanalą.



Bomba, numesta Karališkųjų oro pajėgų (RAF) 1945 metais per antskrydį, kurio taikinys buvo vienas nacių karo laivas, „gali būti laikoma neutralizuota“, sakė Lenkijos 8-osios pakrančių gynybos flotilės, besibazuojančios Svinoujscyje, atstovas Grzegorzas Lewandowskis.

Bomba buvo šešių metrų ilgio, o jos užtaisą sudarė 2,4 tonos sprogmenų, pagal savo galią atitinkančių 3,6 t trotilo.

Kariškiai planavo panaudoti vadinamąjį deflagracijos metodą – išdeginti sprogmenis jų nedetonuojant. Per atstumą valdomas įtaisas turėjo pradeginti bombos apvalkalą ir padegti užtaisą.

Tačiau galiausiai „deflagracijos procesas virto detonacija“, nurodė G. Lewandowskis. Jis pridūrė, kad šioje operacijoje „tiesiogiai dalyvavusiems asmenims nebuvo iškilęs joks pavojus“.

Breaking: Polish Navy reports that the largest ever unexploded WW2 bomb found in Poland, a 5.4 tonne British 'Tallboy' or 'earthquake' bomb, detonated prematurely during the defusing process. Fortunately all military divers were clear of the danger area. #BREAKING #BreakingNews pic.twitter.com/4oRav10fW5