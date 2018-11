Pagrindinėje Barselonos Santso stotyje dirbantys saugumo pareigūnai miesto policijai pranešė „per skenavimą pamatę objektą, kuris galėjo būti sprogstamasis ginklas“, naujienų agentūrai AFP sakė atstovas. Daugumoje Ispanijos stočių į traukinius lipančių keleivių bagažas tikrinamas skeneriais. Skenerio padarytoje minimo lagamino nuotraukoje, kurią socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Katalonijos policija, matyti daiktas, labai aiškiai primenantis granatą. Policija Santso stotyje evakavo du greituosius traukinius, bet nieko nerado, sakė atstovas. „Tada pamatėme, kad šis žmogus galėtų būti traukinyje, važiuojančiame į Madridą. Perspėjome nacionalinę policiją“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Barselonoje per Katalonijos nepriklausomybės šalininkų manifestacijas nukentėjo apie 30 policininkų Ispanijos sostinėje policija nustatė saugumo zoną Atočos stotyje, kur 2004 metais buvo įvykdytas vienas didžiausių Europos teroro aktų. Tuomet per sprogimus priemiestiniuose traukiniuose žuvo 191 žmogus. Traukiniui iš Barselonos atvykus, policija patikrino įtartiną lagaminą ir išsiaiškino, kad į granatą panašus daiktas iš tikrųjų yra „diržo sagtis“, sakė policijos atstovė. Kol kas neaišku, kodėl saugumo darbuotojai Barselonoje leido minimai keleivei įlipti į traukinį, jei nerimavo dėl galimos granatos. Stotis ir geležinkelių infrastruktūrą valdanti valstybinė kompanija „Adif“ agentūrai AFP nurodė tirianti incidentą.

