„Graikija kuo griežčiausiai smerkia bet kurį nacionalinio simbolio, šiuo atveju – Turkijos nacionalinio simbolio, įžeidimo aktą“, - sakoma ketvirtadienį paskelbtame Graikijos URM pareiškime.

„Neleistini neonacistų veiksmai yra nukrypimas nuo Graikijos ir Europos tradicijų. „Chrisi Avgi“, kurios veikla nagrinėjama teismuose ir kurią Graikijos visuomenė per visuotinius rinkimus išvijo iš šalies parlamento, mėgina reklamuotis. Neonacistai atstovauja tik sau“, - pabrėžė URM.

Anksčiau ketvirtadienį Y. Lagos`o veiksmus griežta sukritikavo Turkija. „Šitie rasistiniai individai geriau už kitus žino, kaip mes sumušame ir išmetame į jūrą tuos, kurie drįsta pulti mūsų šlovingą vėliavą.

@Europarl_EN In Turkish primary schools,it is firstly taught to respect other nations flags and personalities in every circumstances. So,it is highly condemned in Turkey to tear a country flag. Also We kindly ask you not to let extreme right and islamofobia in Europe.Drop him out pic.twitter.com/yPky9jhe4n