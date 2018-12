Šia nutartimi veikiausiai užbaigiama užsitęsusi teisinė kova, per kurią teismas taip pat nagrinėjo A. Viniką norinčių teisti Rusijos ir Jungtinių Valstijų prašymus. A. Vinikas laikomas areštinėje nuo suėmimo dienos 2017-ųjų liepą Graikijos kurorte Chalkidikėje. 2017-ųjų spalį teismas patenkino Maskvos pateiktą prašymą dėl ekstradicijos, nors anksčiau teikė pirmenybę panašiam JAV prašymui. Vis dėlto trečiadienį teisėjai nutarė, kad A. turi būti išduotas Prancūzijai, kadangi Paryžius išdavė jam Europos arešto orderį, kuriame siūloma paprastesnė ekstradicijos procedūra, informavo vienas iš šaltinių. Prancūzų išduotame orderyje teigiama, kad A. Vinikas 2016–2018 metais apgavo daugiau kaip 100 žmonių šešiuose Prancūzijos miestuose. 2011-aisiais įkurta bitkoinų keitykla „BTC-e“, kuriai vadovavo A. Vinikas, tapo pasaulio viena didžiausių ir dažniausiai naudojamų elektroninių valiutų keityklų.

