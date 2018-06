Į šiaurinio Salonikų miesto gatves išėję protestuotojai nužygiavo prie Makedonijos konsulato ir Graikijos valdančiosios koalicijos partnerių – Radikaliosios kairės koalicijos (SYRYZA) ir partijos „Nepriklausomi graikai“ (ANEL) – biurų. Demonstrantai, daugiausiai atstovaujantys kraštutinės dešiniosios stovyklai, nešė plakatus, smerkiančius „politinius išdavikus“, sakė vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas. Prie partijų biurų protestuotojai svaidė butelius ir kėdes. Policija atsakė ašarinėmis dujomis ir kurtinamosiomis granatomis. Apie sužeistus žmones pranešimų nebuvo, o policija nurodė, kad niekas nebuvo suimtas. Nacionalistai abiejose šalys nusistatę prieš praeitą savaitę sudarytą istorinį preliminarų susitarimą, kad Graikijos kaimynė vadinsis Šiaurės Makedonija, o graikų Makedonijos provincija išsaugos šį pavadinimą. Atėnai savo ruožtu ketina atšaukti savo prieštaravimus dėl Makedonijos stojimo į NATO ir Europos Sąjungą. Tokiu būdu turėtų būti išspręstas ginčas, nuo 1991 metų temdęs abiejų kaimynių santykius. Atėnai prieštaravo, kad jos kaimynė būtų vadinama Makedonija, nes tokį patį pavadinimą turi Graikijos šiaurinė provincija, senovinės Aleksandro Didžiojo imperijos lopšys ir šiuolaikinių graikų pasididžiavimo šaltinis. Graikijos premjeras Aleksis Cipras (Alexi Tsipras) griežtosios linijos nacionalistų buvo kaltinamas išdavyste, bet praeitą savaitę atlaikė parlamento balsavimą dėl nepasitikėjimo jo vyriausybe, Atėnuose vykstant protestams ir demonstrantų susirėmimams su policija.

