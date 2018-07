„Dėl daugybę aukų nusinešusio gaisro prezidentas atideda savo vizitą į Lietuvą, kuris turėjo prasidėti pirmadienį. Bus ieškoma naujos datos“, – BNS antradienį sakė Lietuvos ambasadorius Graikijoje Rolandas Kačinskas. Pasak jo, ambasada neturi informacijos, kad per gaisrus būtų nukentėję Lietuvos piliečiai. Šiuo metu Graikijoje esantiems lietuviams ambasadorius rekomendavo vengti miškingų vietovių ir sekti vietos tarnybos pranešimus, informacija taip pat nuolat atnaujinama Lietuvos ambasados Graikijoje feisbuko paskyroje. „Aplink Atėnus situacija jau kontroliuojama, sudėtingiausia situacija buvo naktį ir paryčiais. Atėnuose esantiems lietuviams šiuo metu pavojaus nėra“, – sakė ambasadorius. Diplomato teigimu, naujausiais duomenimis, per gaisrus Graikijoje žuvo mažiausiai 54 žmonės, dar yra nemažai dingusių. Pastarosiomis dienomis miškų gaisrai siaučia ir Europos šiaurėje. Lietuva padėti kovoti su miškų gaisrais į Latviją ir Švediją nusiuntė po vieną sraigtasparnį su gesinimo įranga.

