Graikijos premjeras užsipuolė naująją Šiaurės Makedonijos prezidentę

2018 m. Balkanų valstybė pakeitė savo pavadinimą iš Makedonijos į Šiaurės Makedoniją, kad užbaigtų ilgai trukusį ginčą su Graikija, ilgai blokavusia Skopjės siekį įstoti į NATO ir Europos Sąjungą (ES). Mat Graikija turi to paties pavadinimo provinciją Makedoniją, besiribojančią su jos šiaurine kaimyne, be to, abi šalys nesutaria dėl Aleksandro Makedoniečio, sukūrusio vieną didžiausių per istoriją senovės imperijų, paveldo.