Premjeras šį raginimą paskelbė po to, kai kilus ginčui jo vyriausybėje netikėtai atsistatydino užsienio reikalų ministras. „Noriu paskatinti juos ryžtingai ir drąsiai judėti pirmyn, nes kitos progos nebus“, – sakė A. Cipras žurnalistams prie savo biuro praėjus mažiau nei valandai po to, kai priėmė užsienio reikalų ministro Niko Kocijo atsistatydinimą. „Esu pasiryžęs padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų užtikrinta istorinio Prespo susitarimo sėkmė“, – sakė kairiojo sparno 44 metų premjeras ir pridūrė nusprendęs, jog toliau pat eis užsienio reikalų ministro pareigas. Makedonijos ministro pirmininko Zorano Zajevo laukia sunki užduotis užsitikrinti būtiną dviejų trečdalių parlamentarų palaikymą šalies pervardijimui Šiaurės Makedonija. Pavadinimo pakeitimas užbaigtų 27 metus trukusį kaimynių ginčą ir turėtų atverti Makedonijai kelią į NATO ir Europos Sąjungą. Atėnai ilgą laiką ginčijo Makedonijos teisę naudoti savo pavadinimą, nes tai esą gali reikšti teritorines pretenzijas į taip pat vadinamą Graikijos šiaurinę provinciją – senovinės Aleksandro Didžiojo imperijos lopšį ir šiuolaikinių graikų pasididžiavimo šaltinį. Dėl šio ginčo Graikija daug metų blokavo Makedonijos pastangas prisijungti prie NATO ir ES. A. Cipras sakė, kad „sielvartauja“ netekęs N. Kocijo, kuris jam padėjo sudaryti susitarimą su Skopje, birželį pasirašytą pasienio Prespo rajone po ne vieną mėnesį vykusių sunkių derybų. Tačiau premjeras įspėjo, kad Graikija „niekada“ neleis Makedonijai tapti NATO ar ES nare, jei šalis konstitucijoje neįtvirtins savo naujo pavadinimo. Konfliktas vyriausybėje Diena anksčiau N. Kocijas per vyriausybės posėdį surėmė ietis su gynybos ministru Panu Kamenu. Šis griežtai pasisako prieš susitarimą su Makedonija, tačiau yra svarbus A. Cipro koalicijos partneris. Nacionalistinei Nepriklausomų graikų partijai (ANEL) vadovaujantis N. Kamenas ne kartą grasino pasitraukti iš vyriausybės, jei susitarimas su Skopje bus pateiktas Graikijos parlamento balsavimui. Tai tikriausiai bus padaryta ateinančių metų pradžioje, jei Makedonija užbaigs konstitucijos keitimo procedūrą. „Ministras pirmininkas ir keli ministrai vakar vykusiame kabineto susitikime priėmė savo sprendimus, o aš priėmiau savąjį“, – socialiniame tinkle „Twitter“ po atsistatydinimo parašė N. Kocijas. Kaip teigiama, jis jautėsi per menkai palaikomas premjero. Ir A. Cipras, ir Z. Zujevas investavo daug pastangų į šį susitarimą, kurį aktyviai palaiko ES ir Jungtinės Valstijos. Tačiau tiek Graikijoje, tiek Makedonijoje jaučiamas didžiulis politikų bei visuomenės pasipriešinimas susitarimui ir prieš jį rengiami protestai. A. Cipras taip pat stengiasi neleisti subyrėti savo koalicinei vyriausybei likus vieniems metams iki visuotinių rinkimų. Jo kairioji partija „Syriza“ visuomenės nuomonės apklausose smarkiai atsilieka nuo opozicinės konservatyvios partijos „Naujoji demokratija“. „Naujosios demokratijos“ lyderis Kiriakas Micotakis trečiadienį pavadino A. Ciprą „silpnu“. „Šiandien visiškai aišku, kad ponas Cipras yra ne tik silpnas ministras pirmininkas – jis yra ir šantažuojamas ministras pirmininkas“, – pažymėjo politikas. Kalbama, kad visuotiniai rinkimai gali būti paankstinti ir įvykti jau gegužę, kartu su rinkimais į Europos Parlamentą ir vietos rinkimais, o galbūt ir dar greičiau. 67 metų N. Kocijas, karjeros diplomatas ir universiteto profesorius, užsienio reikalų ministro poste dirbo nuo 2015-ųjų, kai į valdžią atėjo A. Cipro kairiųjų vyriausybė. Jis buvo vienas iš labiausiai patyrusių ir premjero labiausiai vertinamų ministrų šiame kabinete. Praėjusį mėnesį vykusiame referendume makedonai tarė tvirtą „taip“ susitarimui su Graikija. Visgi dėl per menko rinkėjų aktyvumo referendumas buvo paskelbtas neįvykusiu, ir tai labai susilpnino Z. Zajevo pozicijas šiuo metu parlamente vykstančiuose svarstymuose.

