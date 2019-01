„Uždaviau parlamento pirmininkui Nikui Vuciui klausimą dėl pasitikėjimo vyriausybe, jo svarstymas prasidės artimiausiu metu“, – nurodė A. Cipras. Premjeras priėmė P. Kameno atsistatydinimą ir paskelbė, kad naujuoju gynybos ministru taps Graikijos nacionalinės gynybos Generalinio štabo pirmininkas admirolas Evangelas Apostolakis. P. Kamenas, kurio Nepriklausomų graikų partija (ANEL) paliko valdančiąją koaliciją, jau pareiškė, kad balsuos prieš pasitikėjimą dabartiniu ministrų kabinetu. Pareiškimą apie savo atsistatydinimą jis paskelbė artėjant Graikijos parlamento balsavimui dėl susitarimo, kad Makedonija būtų pervadinta Šiaurės Makedonija ir taip būtų užbaigtas dešimtmečius trukęs abiejų šalių ginčas. „Susitikau su ministru pirmininku. Turėjome ilgą diskusiją. Ketverius metus bendradarbiavo nacionalinės vienybės vyriausybė. Sugebėjome išvesti mūsų šalį iš memorandumų su kreditoriais. Pirmas tikslas buvo pasiektas, – P. Kamenoso žodžius citavo graikų žiniasklaida. – Makedonijos klausimas, dėl kurio žuvo tūkstančiai žmonių, neleidžia man nepaaukoti savo posto. Padėkojau premjerui už bendradarbiavimą ir paaiškinau jam, kad dėl šios nacionalinės problemos toliau tęsti darbo nebegalime.“ P. Kamenas iš vyriausybės dėl balsavimo Makedonijos pavadinimo klausimu pasitraukti grasindavo nuo pat tos akimirkos, kai A. Cipras birželio mėnesį pasirašė šį susitarimą su Makedonijos premjeru Zoranu Zajevu. Tačiau kai kurie ANEL parlamentarai šiuo klausimu lieka neapsisprendę. Penktadienį vakare Makedonijos įstatymų leidėjai jau nubalsavo už sprendimą pervadinti šalį Šiaurės Makedonijos Respublika, išsprendžiantį dešimtmečius trukusį ginčą su Graikija ir atveriantį kelią įstoti į NATO ir Europos Sąjungą. Kad susitarimas įsigaliotų, reikalingas Graikijos parlamento pritarimas. Graikams pavadinimas „Makedonija“ reiškia turtingą istoriją turinčią jų šiaurinę provinciją, kuri buvo senovinės Aleksandro Makedoniečio imperijos lopšys. Graikija savo kaimynės stojimą į NATO ir ES blokuodavo nuo pat 1991 metų, kai Makedonija atsiskyrė nuo buvusios Jugoslavijos.

