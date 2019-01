Iš viso 151 įstatymų leidėjas, įskaitant kelis nepriklausomus deputatus, palaikė A. Cipro vyriausybę 300 vietų parlamente, rodo oficialūs rezultatai. „Vyriausybė šiandien prašo balsuoti dėl pasitikėjimo, kad prilygsta balsavimui už stabilumą ir šalies politinį patikimumą Europos ir pasaulio arenoje“, – prieš balsavimą sakė premjeras. „Mes laimėsime ir toliau dirbsime“, – pridūrė jis. Nepaisant šios pergalės, kol kas neaišku, koks bus A. Cipro vyriausybės likimas, ir ar jam pavyks išsilaikyti iki ketverių metų kadencijos pabaigos rugsėjį. Dabar jo laukia iššūkis artimiausiu metu prastumti parlamente prieštaringai vertinamą susitarimą dėl kaimyninės Makedonijos pervadinimo, kursčiusio protestus abiejose šalyse. Kreipdamasis į parlamentą 44 metų kairiųjų pažiūrų lyderis antradienį teigė, kad jo vyriausybė „turi dar devynis mėnesius ir privalo įvykdyti labai svarbių uždavinių“, turėdamas omenyje, kad spalį turėtų vykti įprasti visuotiniai rinkimai. Tarp jo uždavinių – pakeisti konstituciją, padidinti minimalų darbo užmokestį ir užbaigti susitarimą dėl Bažnyčios nekilnojamojo turto, neseniai blokuotą įtakingų vyskupų. „151 įstatymų leidėjo (palaikymo) siekiame ne vien kad užbaigtume kadenciją, bet kad įvykdytume konkrečias politines iniciatyvas“, – televizijai „Open TV“ sakė vyriausybės atstovas Dmitris Canakopulas. Vis dėlto daugelis graikų mano, kad parlamento rinkimai galėtų įvykti anksčiau nei spalį. Jie galėtų būti surengti kartu su gegužę vyksiančiais Europos Parlamento ir vietos valdžios rinkimais, jeigu ne anksčiau. Koalicijos krizė Graikija nuo 1991 metais įvykusio buvusios Jugoslavijos respublikos atsiskyrimo tvirtina, kad pavadinimas „Makedonija“ gali reikšti teritorines pretenzijas į jos šiaurinę Makedonijos provinciją, kur gimė Aleksandras Makedonietis, taip pat į antikinį graikų paveldą, nors Skopjė tai neigė. Sekmadienį Atėnuose bus surengtas dar vienas protestas prieš susitarimą pervadinti šiaurinę kaimynę Šiaurės Makedonijos Respublika. Pagrindinis opozicijos lyderis Kiriakas Micotakis iš konservatyviosios Naujosios demokratijos partijos pareiškė, kad A. Cipras yra „turtų medžiotojas“ ir „pigus demagogas“, savo karjerą kūręs melu. „Atėjot į valdžią dėl melo, valdėt melu ir paliksit ją su melu“, – K. Mitsotakis sakė per debatus prieš balsuojant dėl pasitikėjimo. „Esat padarę pakankamai žalos šaliai... matote besiartinantį savo galą“, – kairiosios stovyklos įstatymų leidėjams išrėžė K. Micotakis. Apklausos rodo, kad šis politikas pastaruoju metu buvo populiaresnis už A. Ciprą. Susitarimas dėl Makedonijos pavadinimo pakeitimo turi išspręsti 27 metus besitęsiantį diplomatinį ginčą, bet jis praeitą savaitgalį sugriovė A. Cipro koaliciją su nacionalistine partija ANEL. Makedonijos parlamentas praeitą savaitę pritarė susitarimui, bet jis įsigalios tik dokumentą ratifikavus graikų parlamentarams. Atėnai nepateikė datos, kada balsuos dėl susitarimo su Makedonija, bet A. Cipras neseniai sakė, kad tai turėtų įvykti iki sausio pabaigos. Europos Sąjunga ir NATO gyrė šį susitarimą, turintį nutraukti Graikijos priešinimąsi Skopjės stojimui į abi organizacijas. „Manome, kad Prespo susitarimas atitinka Graikijos ir jos kaimynų interesus, kad tai yra istorinis... strateginės svarbus pasiekimas“, – per vizitą Atėnuose žurnalistams sakė už ekonomikos reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Pierre'as Moscovici (Pjeras Moskovisis), turėdamas omenyje abiejų šalių susitarimą, pasirašytą pernai birželį prie Prespo ežero. „Tikimės, kad susitarimas bus palaikytas ir įgyvendintas“, – pridūrė eurokomisaras. „Europoje svarbiausia suburti žmones kartu. Svarbus kurti susitaikymą. Taip pat svarbu užgydyti vakarykštes žaizdas“, – anksčiau trečiadienį sakė P. Moscovici.

