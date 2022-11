Graikijoje vyksta streikai dėl didesnių algų

Graikijoje trečiadienį vyksta streikai dėl didesnių atlyginimų. Tūkstančiai žmonių Atėnuose, Salonikuose ir kituose miestuose, be to, išėjo į gatves. „Mes norime gyventi“ ir „Didesnių algų, brangimui – ne“, – skandavo jie per protestus.