Aukščiausiojo Teismo prokuroro pavaduotojas Isidoras Dogiakas 2013 metais vadovavo svarbiam tyrimui, kurio išvados leido patraukti baudžiamojon atsakomybėn neonacių partijos „Auksinė aušra“ lyderius už antifašistinių pažiūrų reperio Pavlo Fiso nužudymą. Tuo tarpu žiniasklaida kaltino I. Dogiaką mėginus užgesint skandalą dėl kyšių, esą mokėtų Vokietijos verslo grupės „Siemens“ graikų pareigūnams. I. Dogiakas sakė naujienų agentūrai AFP, kad sprogstamasis užtaisas buvo įdėtas į „greitpuodį ir paslėptas motociklo bagažinėje“. Ši transporto priemonė buvo pastatyta prie prokuroro namų. Policijos šaltiniai sakė radę bombą, kai dvi žiniasklaidos priemonės naktį buvo telefonu perspėtos apie gresiantį sprogimą ir apie tai pranešė pareigūnams. Atsakomybės už šį incidentą kol kas niekas neprisiėmė. Policija uždarė aplinkinę teritoriją ir perspėjo gyventojus, įskaitant I. Dogiaką, tuo metu miegojusį namuose, neišeiti į gatvę. Prokuroras sakė AFP, kad anksčiau jam nebuvo grasinama mirtimi. Antradienio incidentas yra panašus į ankstesnius, susijusius su Graikijos kraštutinių kairiųjų grupuote „Ugnies kuopelių sąmokslas“ (SPF). Šios 2010 metais susikūrusios anarchistų grupuotės keliolika narių šiuo metu atlieka įkalinimo bausmes. Jungtinės Valstijos yra įtraukusios SPF į teroristinių organizacijų sąrašą. Ši grupė praeitais metais pasiuntė pašto siuntoje paslėptą bombą į Tarptautinio valiutos fondo (TVF) biurą Paryžiuje. Bombai sprogus buvo sužeista viena sekretorė. Nemirtini išpuoliai prieš valdžios centrus Graikijoje pastaraisiais metais buvo dažni. Dėl jų dažniausiai kaltinami anarchistai ir kraštutinių kairiųjų grupės.

