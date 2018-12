Policija nurodė, kad sprogimas driokstelėjo 2 val. 35 min. vietos (ir Lietuvos) laiku prie „Skai“ būstinės viename pajūrio rajone netoli Atėnų. Anksčiau buvo gauta anoniminių perspėjimų telefonu, dėl kurių tarnybos evakavo pastatą. Atsakomybės už šį išpuolį kol kas niekas neprisiėmė. Graikijoje išpuolio prieš žiniasklaidos priemones anksčiau yra surengusios ginkluotos kraštutinių kairiųjų ir anarchistų grupuotės.

