Chalkidikės regione, esančiame netoli Salonikų miesto, siaučiant smarkiems vėjams buvo sužeisti dar kelios dešimtys žmonių, nurodė pareigūnai.

Per televiziją buvo parodyti vėjo apversti automobiliai, nuvirtę medžiai, nuplėšyti stogai ir nuošliaužos.

„Per šį cikloną žuvo šeši turistai ir mažiausiai 30 žmonių buvo sužeisti“, – pranešė šiaurės Graikijos civilinės saugos agentūros vadovas Charalambas Steriadis.

Smarki audra truko vos apie 20 minučių, valstybinei televizijai pasakojo liudininkai.

Brutal #Thunderstorm over #Chalkidiki / Northern #Greece Power is out pic.twitter.com/Q5taduoLvw

Galingam vėjui nunešus jų namelį ant ratų žuvo pora iš Čekijos, o vieną rusą ir jo sūnų pražudė ant jų užvirtęs medis, pranešė policija.

Be to, nuo vieno pastato nuskilusios nuolaužos užmušė rumunę ir jos vaiką.

Pasak uosto policijos, taip pat dingo vienas pagyvenęs žvejys.

„Tai buvo precedento neturintis reiškinys“ – labai smarkūs vėjai, tornadai ir galingos audros su kruša, pranešė Ch. Steriadis. Jis pridūrė, kad Chalkidikėje paskelbta nepaprastoji padėtis.

Gelbėjimo operacijoje dalyvauja mažiausiai 140 darbuotojų, informavo gelbėtojų vadas Vasilis Vartakojanis.

Nelaimės vietoje ketvirtadienio rytą žada apsilankyti civilinės saugos ministras Michalis Chrisohoidis.

„Tai pirmas kartas per mano 25 metų karjerą, kai teko patirti kažką panašaus“, – kalbėjo „Nea Moudania“ medicinos centro direktorius Athansios Kaltsas, gydęs daugelį nukentėjusių pacientų.

„Labai netikėta ir labai staigu“, – sakė jis.

Audros Graikiją užklupo po pastarąsias dvi dienas šalį kepinusio 37 laipsnių pagal Celsijų karščio.

Scenes of devastation this morning after a powerful storm hit the coast of #halkidiki. Images captured in #Nea_Kallikratia.. pic.twitter.com/SD2LJ7YtM4