Atėnų centre protestuotojai apmėtė policijos pareigūnus akmenimis bei Molotovo kokteiliais, o policija bandė išvaikyti demonstrantus ašarinėmis dujomis. Policija pranešė, kad dėl nudegimų į ligoninę buvo pristatyta viena moteris, dalyvavusi proteste. Neramumų taip pat kilo ir antrame didžiausiame Graikijos mieste Salonikuose. Šiame šiauriniame mieste buvo sužeistas motociklininkas, įsirėžęs į protestuotojų pastatytą barikadą. Sužeistasis buvo hospitalizuotas. Graikijos sostinės gatvėse vykusias eitynes JAV ambasados link saugojo per 5 tūkst. policijos pareigūnų. Ant šaligatvio greta ambasados stovėjo daugybė policijos autobusų. Tokios eitynės kasmet rengiamos minint 1973 metų lapkritį Atėnų politechnikos universitete prasidėjusį sukilimą, kurį žiauriai numalšino tuo metu šalį valdžiusi karinė chunta ir per kurį universiteto teritorijoje ir aplinkinėse gatvėse žuvo mažiausiai 44 žmonės. Tas sukilimas išprovokavo 1967-1974 metais Graikiją valdžiusios diktatūros saulėlydį. Tradiciškai demonstracijos priešakyje yra nešama sukruvinta Graikijos vėliava, kuri buvo iškelta virš Politechnikos universiteto tą kruviną naktį.

