Graikijoje dėl įtampos su Turkija ilginama privalomoji karinė tarnyba

Penktadienį viešai paskelbtu sprendimu tarnyba sausumos pajėgos, šiuo metu trunkanti devynis mėnesius, pagal trukmę bus suvienodinta su šaukimu į oro ir jūrų pajėgas.

Devynių mėnesių karo prievolę turės atlikti tik šauktiniai, savanoriškai užsirašantys į specialiąsias pajėgas arba visą laikotarpį tarnaujantys pasienio rajonuose.

Graikija pernai inicijavo plataus masto kariuomenės modernizavimo programą, be kita ko, numatančią atnaujinti senstančius naikintuvus F-16, taip pat įsigyti naujosios kartos prancūziškų naikintuvų „Rafale“. Be to, planuojama užsakyti fregatų, entuziastingai siūlomų besivaržančių JAV ir Europos ginkluotės gamintojų.

Graikija ir kaimyninė Turkija nesutaria dėl jūrų sienų ir teisių į naudingųjų iškasenų telkinius Egėjo jūroje bei Viduržemio jūros rytuose. Dėl šių nesutarimų regione pernai išaugo įtampa ir buvo telkiamos jūrų pajėgos.