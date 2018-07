Graikijoje – apokaliptiniai vaizdai: liudininkai pasakoja baisias istorijas

Anksčiau pareigūnai skelbė, kad per gaisrus Atėnų regione žuvo 24 ir buvo sužeista dar daugiau kaip 150 žmonių. Bet tuomet vienoje viloje Matyje buvo rasti dar 26 žuvę žmonės.

„Matis kaip gyvenvietė nebeegzistuoja. Mačiau žmonių kūnus, sudegusius automobilius. Pasisekė, kad esu gyva“, – viena moteris sakė graikų „Skai“ televizijai.

Tai daugiausiai aukų pareikalavęs gaisrų sezonas per daugiau kaip dešimtmetį.

Graikijoje Raudonojo kryžiaus darbuotojai rado 26-ias miško gaisro šalia Atėnų aukas. Žmonės gulėjo apsikabinę susispaudę į krūvą.

Raudonojo kryžiaus vadovas Nikos Oikonomopoulos sakė, kad medikų komandos apieškojo teritoriją į šiaurės rytus nuo Atėnų ir rado apsikabinusių žmonių kūnus, greičiausiai tai – šeimos.

Grupę negyvų žmonių rado šalia kelių apdegusių automobilių netoli siena aptvertos teritorijos, kurią irgi nuniokojo gaisras.

Netoliese gyvenantis Andreaas Passios pasakojo: „Visa tai įvyko per kelias sekundes. Pastvėriau paplūdimio rankšluostį. Tik todėl likau gyvas. Sudrėkinau rankšluostį, išsivedžiau žmoną ir mes nubėgome prie jūros. Buvo neįtikėtinai baisu – sproginėju dujų cisternos, visur skraidė degantys pušų kankorėžiai.“

Likęs gyvas po siaubingo gaisro Matyje sako, kad visa tai priminė Vezuvijaus ugnikalnio išsiveržimo nuniokotą Pompėją.

Kostas Laganos sakė „Sky News“, kad jam pavyko pabėgti nuo ugnies į paplūdimį.

„Laimė, netoliese buvo jūra. Mes įbėgome į jūrą, o visą kelią iki jos mus vijosi liepsnos. Mums nudegino nugaras. Nėrėme į vandenį. Man tai priminė (ugnikalnio) išsiveržimą Pompėjoje. Pasakiau sau: „Dieve mano, belieka bėgti, antraip neišsigelbėsime.“ Tai siaubinga“, – pasakojo vyras.

Miškų gaisrai siaubia Matį ir Kinetos kaimus, dangus virš Atėnų nusidažęs oranžine spalva.

Vienoje nuotraukoje matyti ryškiai oranžinis debesis virš Parthenono šventyklos ant Akropolio kalno Graikijos sostinėje.

Graikijos vidaus reikalų ministras Panos Skourletis teigė, kad apokaliptiniai gaisrai primena biblinę nelaimę su daugybės žmonių žūtimi.

Dauguma aukų buvo rastos savo namuose ar automobiliuose kurortiniame miestelyje Matyje, esančiame maždaug už 40 km į šiaurės rytus nuo sostinės, sakė vyriausybės atstovas spaudai Dimitris Dzanakopulas.

Dar 104 žmonės per gaisrus buvo sužeisti, 11 iš jų – sunkiai.

Pasak D. Dzanakopulo, tarp nukentėjusiųjų yra 16 vaikų.

Images emerging of most deadly wild fires in #Greece in more than a decade.More than 50 people reported dead after fires spread to seaside town of #Rafina and the nearby villages of #Mati and #NeaMakri.Hundreds evacuated from homes + some were rescued from sea after swimming away pic.twitter.com/2cqozVj3PT

— Gavin Lee (@GavinLeeBBC) July 24, 2018

Graikijos vyriausybė nusprendė kovai su gaisrais prašyti tarptautinės pagalbos pagal Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.

Gaisrai abiejose sostinės pusėse paliko eiles sudegusių automobilių, išdegusių laukų ir miškų. Šimtai žmonių bėgo į paplūdimius. Iki antradienio paryčių buvo skubama karinio laivyno laivais, jachtomis ir žvejybiniais laivais evakuoti ten įstrigusius gyventojus ir poilsiautojus.

Ας τσακωθούμε λίγο για το ποιος φταίει για τις πυρκαγιές, άλλωστε μέχρι εκεί φτάνει η ικανότητα μας. Δεν είναι στη Κινέτα, ούτε στα Χανιά, αλλά στη Ραφήνα και μάλλον όσο περνά η ώρα και αλλού. pic.twitter.com/jPbWtcvT1G

— 🍺Vassilis Almpanis (@Liolios2011) July 23, 2018

Vėjo greitis siekė 80 km per valandą. Pareigūnai dislokavo visus šalies lėktuvus ir sraigtasparnius, galinčius pilti vandenį, kad atostogautojai turėtų laiko pasitraukti. Kariuomenės dronai iš oro stebėjo padėtį ir padėjo pareigūnams vadovauti daugiau kaip 600 ugniagesių.

„Mums labai nepasisekė. Vėjo kryptis pasikeitė ir tai atėjo su tokia jėga, kad per kelias minutes nušlavė pakrantės rajoną“, – sakė Rafinos miestelio – ramaus uosto žemyne, aptarnaujančio kurortines Graikijos salas – meras Evangelas Burnus.

Greek fire is evolving into a Greek Tragedy today as the fire is still going on 🔥. More than 50 people dead until now, among them children. Our thoughts with all the victims and with all those who fight bravely with the flames right now. #Greece #fire pic.twitter.com/IxCrVtPSz3

— Ancient Greek World (@ancientgrworld) July 24, 2018

Doko rajonas tapo improvizuota ligonine, kur greitosios pagalbos medikai tikrino pakrančių apsaugos ir privačiais laivais atplukdytų žmonių būklę. Operacija vyko visą naktį.

Žuvusiųjų skaičius gali didėti, perspėjo pakrančių apsaugos tarnyba.

Antradienį auštant greitosios pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Miltiadis Mylonas taip pat sakė, kad žuvusiųjų skaičius gali didėti, nes toliau tikrinami sudegę namai ir automobiliai.

„(Ugnis) užklupo žmones netikėtai, įvykiai rutuliojosi labai greitai. Be to, gaisrai kilo daugeliu frontų, tad dėl visų šių veiksnių situacija itin sunki, – sakė jis. – Dabar mūsų užduotis yra organizuoti šeimų nariams aukų atpažinimą.“

Gaisras kol kas nekelia grėsmės garsiems Graikijos Antikos paminklams, tačiau jis slenka į žemyno gilumą, kur teko skubiai evakuoti vaikų vasaros stovyklas ir vasarnamius. Žmonėms bėgant, keliuose į sostinę susidarė automobilių spūstys, kurios trukdė ugniagesiams. Atėnų centre krito pelenai.

Ministras pirmininkas Aleksis Cipras dėl susidariusios ekstremalios situacijos nutraukė vizitą Bosnijoje ir Hercegovinoje ir grįžo į Graikiją.

„Tai sunki naktis Graikijai“, – sugrįžęs į Atėnus sakė jis.

Pasak pareigūnų, paprašius ES padėti, pagalbą pasiūlė Kipras ir Ispanija.

Looking at the pictures below, people understand that images are'nt in a European country ... but these images are not from a country in Africa or Asia ! These pictures are from a "European country".

Y.K. Disgrace#Athens pic.twitter.com/9yXJP7xdOT

— Petros D. Ioannidis (@PetrosIoannidi2) July 23, 2018

Graikų ugniagesių tarnybos pareigūnai paragino gaisrų rajonų gyventojus vykdyti evakuacijos nurodymus ir nepasilikti bandant gelbėti savo namus.

#Κινετα https://t.co/lWM5dZ5bGP καθε φετος και χειροτερα Σε πύρινο κλοιό η χώρα: Εχουν ξεσπάσει μεγάλες πυρκαγιές από το μεσημέρι στα Γεράνεια όρη , στην Κινέτα Αττικής, στον Αποκόρωνα στα Χανιά και πριν από λίγο στην Καλλιτεχνούπολη, στην Πεντέλη.ολος τυχαιος παλι μαζι .....

— WOMEN CHARMER !!! (@KOKORAS10) July 23, 2018

Rafinos meras sakė manantis, kad jo rajone sudegė maždaug 100 namų. Ugniagesiai šio skaičiaus patvirtinti negalėjo.

Pastarosiomis dienomis oro temperatūra siekė 40 laipsnių. Pirmadienį Graikijos sostinėje nuliję smarkūs lietūs nesiekė dviejų didelių gaisrų – prie Rafinos 30 km į rytus ir prie Kinetos 55 km į vakarus. Liūtys Graikijos pietuose prognozuojamos trečiadieniui.

Karštais sausais vasaros mėnesiais miškų gaisrai Graikijoje yra įprasti. 2007 metais pietinėje Eubojos (Evijos) saloje siautėję gaisrai pareikalavo 77 žmonių gyvybių.

Wildfires are back in Southern Europe (not that is good news)

A very intense fire is raging in the vicinity of Kineta 🇬🇷 west of #Athens

The heat is so intense that #Sentinel2🇪🇺🛰 in today’s imagery, would only see an infrared spothttps://t.co/xugDkjjmW5 pic.twitter.com/60hkbtPWFA

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 23, 2018

Vaikai evakuoti

Atikos regione, kuriam priklauso Atėnai, paskelbta nepaprastoji padėtis.

Filmuotoje medžiagoje matomi automobiliais nuo gaisrų bėgantys žmonės, keli nukentėję namai.

Greece is on fire fam pic.twitter.com/gpxBV5yCqt

— Zo (@g0rilla_zo) July 24, 2018

„Jei nebūčiau išvykusi, būčiau sudegusi“, – AFP sakė 67 metų gyventoja vardu Marija.

Netoli Maratono miesto gyventojai išsigelbėjimo ieškojo paplūdimiuose; iš rajono vasaros stovyklų buvo evakuota 600 vaikų.

A. Cipras sakė, kad kovoti su mažiausiai trimis frontais siaučiančiais gaisrais „mobilizuotos visos nepaprastųjų situacijų pajėgos“.

„Aš tikrai susirūpinęs dėl lygiagretaus šių gaisrų kilimo“, – sakė jis.

Pareigūnai kalbėjo apie tikimybę, kad gaisrus tyčia galėjo sukelti nusikaltėliai, norėdami plėšti paliktus namus.

„Nacionalinė tragedija“

Vidaus reikalų ministras Panas Skurletis sakė, kad gelbėtojai vis dar ieško dingusiųjų.

„Tai nacionalinė tragedija“, – visuomeniniam transliuotojui ERT sakė civilinės saugos agentūros pareigūnė Joana Cupra.

Antradienį auštant gaisrai aplink sostinę tebedegė. Naktį kilo kitų gaisrų kitose vietose.

Pareigūnai stengiasi evakuoti gyventojus, sakė vyriausybės atstovas spaudai Dimitris Dzanakopulas.

„Atėnuose trimis skirtingais frontais vienu metu kilo 15 gaisrų“, – sakė jis ir pridūrė, jog Graikija paprašė JAV dronų, kad būtų galima „stebėti ir aptikti bet kokią įtartiną veiklą“.

Netoli Mačio esančios ir smarkiai nukentėjusios Rafinos uoste įstrigusius žmones padedant armijos sraigtasparniams gelbėjo devynios pakrančių apsaugos valtys, du kariškių laivai ir „dešimtys privačių laivų“.

Evakuotieji perkeliami į viešbučius ir karines stovyklas; į rajoną suvažiavo susirūpinę artimieji.

Rafinos policija pranešė valtyje jūroje radusi du danų turistus iš 10 žmonių grupės ir bandanti surasti kitus.

Civilinės saugos viršininkas Janis Kapakis informavo vizitą Bosnijoje nutraukusį ir sugrįžusį premjerą Alexis Tsiprą, kad iki 100 km per val. vėjai kuria „ekstremalią situaciją“.

Meteorologai nurodo, kad antradienį sąlygos išliks sunkios, bet Atėnuose tikimasi trumpalaikių liūčių ir žemesnės oro temperatūros.

Šiaurinėje dalyje „itin sunkią“ situaciją sprendžia daugiau kaip 300 ugniagesių, penki lėktuvai ir du sraigtasparniai, sakė Atėnų ugniagesių vadas Achilė Dzuvaras.

Devastating #wildfires near #Kineta, #Greece observed by the new #Sentinel2 imagery on 23 July 2018

1. The use of image band combinations to observe fire front & hotspot

2. Climate-warming trend for the region

Thank you @CopernicusEU @ESA_EO for the excellent EO imagery source! pic.twitter.com/fMQ7u3PHuc— BigData Earth (@BigDataEarth) July 24, 2018

Švedija kovoja su 27 gaisrais

Graikijos vyriausybė paprašė Europos Sąjungos pagalbos kovojant su gaisrais.

Pastarosiomis dienomis miškų gaisrai siaučia ir Europos šiaurėje.

Švedijoje stojusi sausra neturi precedento, o oro temperatūra yra aukščiausia per šimtmetį.

Pirmadienį šios šalies civilinės saugos agentūra MSB paskelbė, kad šalyje siaučia 27 aktyvūs gaisrai. Prognozuojama, kad oro temperatūra šią savaitę sieks 35 laipsnius.

Kelios Europos valstybės, įskaitant Prancūziją, Italiją ir Vokietiją, padėti Švedijai nusiuntė lėktuvų, sunkvežimių ir ugniagesių.

Švedijoje išdegė ar dega maždaug 25 tūkst. ha – šis plotas yra dvigubai didesnis už Paryžiaus plotą.

Mažiausiai keturi gaisrai dar nesuvaldyti, oro sąlygos yra nepalankios, nurodė MSB.