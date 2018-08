Pirmą kartą per aštuonerius metus Graikija galės skolintis lėšų finansinėse rinkose. Per Europos stabilumo mechanizmą (ESM) šaliai per trejus metus suteikta 61,9 mlrd. eurų parama. Tokia parama palaikė Graikijos vyriausybės pastangas reformuoti sunkumų drebinamą ekonomiką ir rekapitalizuoti jos bankus.

Įskaitant Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paramą, nuo 2010 metų Graikijai išduotų paskolų vertė siekė daugiau nei 260 mlrd. eurų - tai didžiausia finansinė parama pasaulinėje finansų istorijoje.

Mainais į paskolas Graikijos vyriausybė buvo priversta taikyti eilę nepopuliarių priemonių. Graikijos ekonomika pastaraisiais metais iš lėto augo, bet nuo krizės pradžios vis dar yra 25 proc. silpnesnė.