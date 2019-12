M. Logothetisas paskelbė, kad Graikijos vyriausybė 2020 metais iš salų Turkijos kryptimi ketina išsiųsti 10 000 prieglobsčio prašytojų. Dėl to norima papildomai įdarbinti 270 asmenų, sprendžiančių dėl prieglobsčio suteikimo. Be to, penkiose salose, kurioms tenka didžiausia migrantų našta, planuojama pastatyti naujas migrantų priėmimo stovyklas.

Daug žmonių iš Turkijos ir toliau plūsta į Egėjo jūros salas. Padėtis visiškai perpildytose registracijos stovyklose tampa vis labiau nekontroliuojama. Situacija čia, humanitarinių organizacijų teigimu, yra dramatiška.

Naujausiais Atėnų duomenimis, stovyklose salose šiuo metu yra per 41 000 žmonių. Tai didžiausias skaičius nuo tada, kai 2016 metų kovą įsigaliojo ES ir Turkijos pabėgėlių paktas. Dar balandį salose gyveno tik 14 000 migrantų.