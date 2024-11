Graikija pertvarko gynybą, diegs dronų sistemas

Siekdama racionalizuoti kariuomenės dalinių dislokavimą, ministerija iki kitų metų uždarys per 130 iš daugiau nei 800 armijos stovyklų, sumažins karinių tribunolų, per metus vidutiniškai išnagrinėjančių tik penkias bylas, kai civilinio teismo teisėjas per dieną išnagrinėja 25 bylas, skaičių. Tikslas yra sutaupyti du milijardus eurų per 10 metų, sakė ministras, o visas išsamus planas bus atskleistas po Kalėdų atostogų.