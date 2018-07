„Kas dėl gaisro, kilusio ant Penteliko kalno, yra keletas klausimų, ir neslėpsiu, kad, gavę rimtos informacijos, pradėjome tyrimą (dėl padegimo)“, per spaudos konferenciją pareiškė Graikijos piliečių apsaugos viceministras Nikas Toskas. Pasak jo, esama „rimtų elementų ir pėdsakų“, kad kitas gaisras, įsiplieskęs pirmadienį keliomis valandomis anksčiau netoli Kinetos į vakarus nuo Graikijos sostinės, buvo sukeltas tyčia. Per pastarąjį gaisrą aukų pavyko išvengti. „Yra įrodymų, tačiau dabar nieko daugiau negaliu pasakyti“, – sakė N. Toskas. Atėnuose surengtoje spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo vyriausybės atstovas spaudai Dimitris Dzanakopulas bei ugniagesių ir policijos vadai. Vyriausybė perdavė visus įrodymus prokurorams; ta informacija bus pridėta prie antradienį šalies Aukščiausiojo Teismo pradėto pirminio tyrimo. N. Toskas pabrėžė, kad gaisrui plisti padėjo ir „dėl klimato kaitos susidariusios ekstremalios klimato sąlygos“. Po šios nelaimės vyriausybei sulaukus smarkios kritikos, D. Dzanakopulas nurodė, kad „Mačio evakuacija nebuvo įmanoma, nes tas reiškinys tęsėsi tik pusantros valandos“. Jis pridūrė, kad vėjas, kurio greitis siekė 120 km per val., buvo „stipriausias, užfiksuotas per pastaruosius aštuonerius metus“. „Aukų (skaičius) yra didžiulis, ir mes visi esame sugniuždyti“, – sakė N. Toskas. „Graužiamas sąžinės, bet ne dėl padarytų klaidų, pateikiau premjerui Aleksiui Ciprui savo atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis atsakė, kad (dabar) yra metas kovoti, ir jo nepriėmė“, – pridūrė jis. Ketvirtadienį ugniagesių tarnybos atstovė pranešė, kad, mirus dar vienam asmeniui, gaisrų aukų padaugėjo iki 82. Neaišku, ar tą žmogų rado gelbėtojai, ar jis mirė ligoninėje.











