Graikiją ir Turkiją supurtė galingas žemės drebėjimas: užtvindytos gatvės, sugriauti pastatai

Observatorija iš pradžių buvo paskelbusi, kad drebėjimo stiprumas siekė 6,6 balo, o vėliau patikslino, kad smūgių būta stipresnių.

Tuo metu JAV Geologijos tarnyba (USGS) drebėjimo stiprumą įvertino 7 balais. Agentūros pranešime sakoma, kad žemės drebėjimas įvyko 13 val. 51 min. vietos (ir Lietuvos) laiku ir kad jo židinys glūdėjo apie 10 km gylyje.

Požeminiai smūgiai buvo juntami Kretos saloje ir sostinėje Atėnuose, bet kol kas vietos žiniasklaida nepranešė, ar esama nukentėjusių žmonių.

„Kai kurių namų sienos suskeldėjo; keletas pastatų yra apgadinti“, – visuomeninis transliuotojas ERT citavo Samo mero pavaduotoją Michalį Miciją.

Pranešime sakoma, kad pajutę drebant žemę Samo gyventojai išbėgo į gatves.

„Negalima atmesti, kad susidarys cunamis“, – sakė graikų seismologas Eftimis Lekas.

Powerful earthquake in #Turkey prayers for the Turkish Brothers in this difficult time #izmir

pic.twitter.com/puVxlKSw7Z

Sea level rises as the result of the 6.6 magnitude earthquake in #Izmir, western #Turkey #Earthquake pic.twitter.com/0HTpkdY2mR — Utkarsh Singh (@utkarshs88) October 30, 2020

More videos from #Turkey showing water levels rising following the earthquake pic.twitter.com/ZuxVpksbHE — Wars on the Brink (@WOTB07) October 30, 2020

Strong Earthquake in Izmir #Turkey this morning, 6.9 magnitude.

Footage coming in of entire buildings collapsing: pic.twitter.com/mJ7RQarcbG

pic.twitter.com/mJ7RQarcbG



Turkijos žiniasklaidoje pasirodė centriniame Izmire sugriauto daugiaaukščio pastato griuvėsių ir per juos pas gelbėtojus lipančių žmonių vaizdai. Keliose centrinio Izmiro vietose nufilmuoti dūmai.

Regiono gubernatorius pranešė, kad kol kas informacijos apie žuvusiuosius nėra.

Nurodoma, kad žemės drebėjimas buvo juntamas Egėjo ir Marmuro jūrų regionuose (Marmuro jūros regione įsikūręs Stambulas) bei rytinėse Graikijos salose, net iki pat sostinės Atėnų.

Graikijos žiniasklaida informuoja, kad Samo ir kitų salų gyventojai išbėgo iš namų, taip pat pranešama apie akmenų griūtis.

Paskelbus cunamių pavojų Samo gyventojai buvo perspėti laikytis atokiai nuo jūros krantų. Pagrindiniame Samo uoste pakilęs vanduo užliejo gatvę.

Turkijoje žuvo mažiausiai keturi žmonės

Turkijoje mažiausiai keturi žmonės žuvo ir dar apie 120 buvo sužeista per stiprų žemės drebėjimą, supurčiusį šalies vakarinę pakrantę ir kai kuriuos Graikijos regionus, pranešė turkų sveikatos apsaugos ministras.

„Deja, keturi mūsų piliečiai prarado gyvybes per žemės drebėjimą“, sugriovusį pastatų pajūrio kurortiniame mieste Izmyre, turinčiame apie 4,5 mln. gyventojų, per „Twitter“ parašė sveikatos apsaugos ministras Fahrettinas Koca.

Penktadienį 13 val. 51 min. vietos (ir Lietuvos) laiku įvykusio žemės drebėjimo, kurio stiprumas vertinamas 6,7–7 balais, epicentras buvo Egėjo jūros dugne į šiaurę nuo Samo salos. Požeminiai smūgiai taip pat Same sukėlė nedidelių cunamio bangų, sugriovė ir apgadino pastatų, pranešė tarnybos.

Požeminiai smūgiai buvo juntami Kretos saloje ir sostinėje Atėnuose, pranešė Graikijos visuomeninis transliuotojas ERR. Graikijoje kol kas nebuvo gauta pranešimų apie aukas, tačiau pranešama, kad Same buvo apgadinta pastatų ir kelių.

Turkijos ir Graikijos, besiginčijančių dėl teisių į energetikos išteklių telkinius Viduržemio jūros rytinėje dalyje, užsienio reikalų ministrai po žemės drebėjimo pažadėjo, kad abi šalys padės viena kitai.

„Graikijos užsienio reikalų ministras [Nikas] Dendijas paskambino mūsų ministrui Mevlutui Cavusoglu ir palinkėjo geriausios kloties. Abu ministrai pabrėžė esantys pasiruošę prireikus padėtis vienas kitam“, – sakoma Turkijos URM pranešime.