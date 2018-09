„Esama pavojaus, kad šios krizės sukels Europos plėtros struktūrinę krizę“, – jis sakė per Europos Parlamento plenarinės sesijos Strasbūres debatus apie ES ateitį. „Europos Sąjungos nesugebėjimas rasti demokratiškų ir veiksmingų dabartinės krizės sprendimų neišvengiamai lems šovinizmo triumfą ir pažadins nacionalinių konfliktų, – pabrėžė A. Cipras. – Dėl to Europa taptų susiskaldžiusiu žemynu be sąjungos, be susitelkimo, neturinčiu tarptautinio vaidmens arba perspektyvos.“ Pasak Graikijos lyderio, krizės metu ES turėtų būti demokratiškesnė ir naudotis visais savo instituciniais pajėgumais, ypač Lisabonos sutartimi. A. Cipras pasmerkę „sprendimus, priimamus už uždarų durų neformalių grupių, neatskaitingų Europos piliečiams ir atitolinančių piliečius nuo Bendrijos“. Jo nuomone, Europos Sąjungoje dominuoja technokratinis valdymo modelis, kai niekaip neatskaitingos technokratų grupės į antrąjį planą stumia Europos Parlamentą ir netgi Europos Tarybą. Pasak A. Cipro, šis modelis, įsigalėjęs įsibėgėjus ekonomikos krizei, padidino socialinę nelygybę tiek tarp atskirų ES narių, tiek šių šalių viduje. Šios tendencijos tapo skaudžiu smūgiu ištisiems visuomenės sluoksniams ir dar labiau padidino Bendrijos žmonių ekonominį nesaugumą. „Būtent tokio neoliberaliojo krizės valdymo žlugimas maitina šovinizmo ir kraštutinių dešiniųjų populizmo monstrą. Jie ištrūko iš izoliacijos, iš istorijos užkulisių, kad vėl atsidurtų pirmajame plane. Vėlesnė migracijos krizė patvirtino ES nesugebėjimą veikti, kai didelė dalis jos narių negerbia Bendrijos pamatinių vertybių“, – sakė Graikijos premjeras. Jis atkreipė dėmesį į bloke pasireiškiančią „izoliacijos logiką“, kai „kiekvienas kovoja už save“ ir vardan nacionalinio uždarumo išsižadama Europos solidarumo. „Deja, neapykantos ir ksenofobijos nuodai vėl sklinda Europoje, praėjus keliems dešimtmečiams nuo fašizmo galo. Dabar turime susiduriame su faktu, kad atbunda kraštutiniai dešinieji, taip pat stebime, kaip rasizmas ir ksenofobija skina pergales politinėse diskusijose“, – sakė A. Cipras. „Jeigu su tokiomis tendencijomis nebus kovojama, Europai gresia suskilti“, – perspėjo jis. A. Cipras tapo devintuoju ES lyderiu, išsakiusiu savo poziciją per Europos Parlamento debatus dėl Bendrijos ateities. Liepą kalbą šia tema pasakė Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis, o spalį Europos įstatymų leidėjai išklausys Estijos vyriausybės vadovo Juri Rato

