87 metų M. Gorbačiovas pareiškė gilią užuojautą 41-ojo JAV prezidento šeimai ir visiems amerikiečiams. G. H. W. Bushas mirė penktadienį, būdamas 94 metų, pranešė jo šeima. Abu lyderiai atliko istorinį žingsnį, per 1989 metų Maltos viršūnių susitikimą paskelbę Šaltojo karo pabaigą. Tai įvyko praėjus kelioms savaitėms po Berlyno sienos griūties, o Amerikos lyderis tąsyk išreiškė palaikymą M. Gorbačiovo inicijuotam Sovietų Sąjungos persitvarkymui. "Su šiuo žmogumi susiję daug mano prisiminimų. Turėjome galimybę dirbti kartu milžiniškų iššūkių laikais", - M. Gorbačiovo komentarus citavo naujienų agentūra "Interfax". "Ir tai buvo dramatiškas metas, iš kiekvieno reikalavęs didžiulės atsakomybės", - pridūrė M. Gorbačiovas. - Rezultatas buvo Šaltojo karo ir ginklavimosi varžybų pabaiga." Paskutinysis Sovietų Sąjungos lyderis gyrė vyresnįjį Bushą už jo indėlį "į šį istorinį pasiekimą". Susiję straipsniai: Mirė buvęs JAV prezidentas George'as H. W. Bushas Linkevičius pareiškė užuojautą mirus buvusiam JAV prezidentui G. Bushui vyresniajam "Jis buvo tikras partneris", - pabrėžė M. Gorbačiovas. 1991 metais M. Gorbačiovas ir G. H. W. Bushas pasirašė Strateginės ginkluotės mažinimo sutartį (Strategic Arms Reduction Treaty,

START I). Pagal ją abi supervalstybės pirmąkart įsipareigojo sumažinti savo turėtus didelio nuotolio branduolinių ginklų arsenalus.

