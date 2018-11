Tuo metu miesto gyventojai kaltina vietos valdžią ignoruojant pranešimus apie pavojingą nepasiturintiems skirtų būstų būklę Marselyje. Praėjus dviem dienoms po Europos miestuose retai pasitaikančios nelaimės – dviejų daugiabučių griūties – valdžios pareigūnai pažadėjo patikrinti visus Marselyje esančius pastatus, pripažintus „netinkamais“ gyventi. Netoli Marselio garsiojo Senojo uosto stovėję daugiaaukščiai, iš jų vienas vienas – nenaudojamas, o kitas – gyvenamas, sugriuvo pirmadienio rytą. Baiminamasi, kad juose galėjo žūti iki aštuonių žmonių. Per dvi dienas trukusias paieškas gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė keturių vyrų ir dviejų moterų kūnus, pranešė Marselio prokuroras Xavier Tabareux. Susiję straipsniai: Marselyje sugriuvusiuose pastatuose gelbėtojai rado žuvusį žmogų Macronas įspėjo dėl pavojaus visai Europai: privalome gintis [Intervention rue d'Aubagne] en vidéo, les premières actions des #MarinsPompiers de @Marseille sur

— Marins-Pompiers (@MarinsPompiers) November 5, 2018 „Sunkiai dirbame, todėl vilties dar yra“, – naujienų agentūrai AFP trečiadienį sakė vienas gelbėtojas. Tačiau vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras pirmadienį vakare sakė, kad „maža vilties rasti oro kišenių“ 15 metrų nusidriekusioje griuvėsių krūvoje. Pirmadienį vakare apgriuvo ir trečias avarinės būklės daugiabutis, stovėjęs greta sugriuvusių pastatų. „Žmonės žuvo dėl nieko“ Pastaraisiais mėnesiais „Google Maps“ darytose nuotraukose sugriuvusių pastatų sienose matosi didžiuliai įtrūkimai. Iš trijų pastatų apgyvendintas buvo tik vienas. Kiti du buvo tokios blogos būklės, kad buvo paskelbti neatitinkančiais reikalavimų ir užkalti lentomis. Vietos gyventojai pasakojo, kad siauroje parduotuvių gatvėje stovinčių pastatų konstrukcijų būklė buvo daug kam žinoma, tačiau apie ją perspėti miesto pareigūnai mažai ką darė. „Visi žinojo apie tas problemas, – teigė vietos gyventojų iniciatyvinės grupės atstovas Patrickas Lacoste'as. – Žmonės žuvo dėl nieko.“ Vietos gyventojas Toufikas Ben Rhouma sakė, kad visas jų rajonas buvo „pragaras“ . Jis pareiškė, kad „miesto savivaldybė yra 100 procentų kalta“ dėl šios nelaimės. Tuo metu Sophie Dorbeaux naujienų agentūrai papasakojo, kad iš dabar jau sugriuvusio daugiabučio ji su tėvais išsikėlė sekmadienį vakare, nes jos ir kai kurios kitos durys tinkamai neužsidarinėjo. „Sienos judėjo jau kelias savaites, pasirodė įtrūkimų, – sakė sukrėsta 25 metų filosofijos studentė. – Ten galėjau būti ir aš.“ Nurodyta atlikti patikrinimą Antradienį Ch. Castaneras įstatymų leidėjams Paryžiuje aiškinosi, kad buvo nurodęs iš eilės patikrinti visus pastatus prieš „ambicingą saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimo programą“. Ši programa turėjo būti vykdoma kartu su Marselio savivaldybe. „Beveik 6 tūkst. pastatų mieste buvo įvardinti kaip pavojingos būklės“, sakė jis, kalbėdamas apie maždaug 44 tūkst. būstų neturtinguose rajonuose. Marselio savivaldybė, perkėlusi maždaug 100 gyventojų iš aplinkinių namų, mano, kad pastatų griūtį paspartino stiprios liūtys. Tačiau kritikai sako, kad nepasiturinčių marseliečių gyvenimo sąlygos yra nepriimtinos. Rajone, kuriame pirmadienį įvyko nelaimė, yra nemažai panašių apleistų pastatų, kai kurie jų priklauso pigius būstus nuomojantiems šeimininkams. Marselio valdžia 2011 metais pradėjo ambicingą miesto centro atnaujinimo projektą. Tačiau 2015 metų vyriausybės ataskaitoje nurodoma, kad maždaug 100 tūkst. Marselio gyventojų yra apsistoję būstuose, kurie kelia pavojų jų sveikatai ar saugumui. „Sunku įsivaizduoti, kad mūsų dienomis dedasi tokie dalykai“, – sakė vietos gyventojas Christianas Gouverneuras, gyvenantis kitoje gatvės pusėje nuo sugriuvusių namų.

