Kalbėdamasis su naujienų agentūros BNS žurnalistais, A. Gobzemas priekaištavo susivienijimui „Už plėtrą/Už!“ dėl to, kad nuo pat pradžių ši partija „norėjo žaisti žaidimą, suprantamą tik (susivienijimui priklausančios „Už Latvijos plėtrą“ nariui) Edgarui Jaunupui ir jo rėmėjams“. „Nė vieno konstruktyvaus pasiūlymo, melas prieš televizijos kameras, niekšiškos šypsenos, drąsos kalbėti į akis trūkumas, užkulisiniai pasiūlymai su bandymais suformuoti... (Arturo) Krišjanio Karinio („Naujoji vienybė“) vadovaujamą vyriausybę, bandymai perpirkti trūkstamus balsus kitose partijose“, – kalbėjo A. Gobzemas ir išreiškė viltį, kad partijos nesutiks su tokiais „purvinais užkulisiniais pasiūlymais“. A. Gobzemas pažymėjo, kad šiame parlamente nemato galimybių bendradarbiauti su „Už plėtrą/Už!“, kol „šios partijos deputatai bus tik E. Jaunupo interesų marionetės“. „Akivaizdu, kad „Už plėtrą/Už!“ nesuinteresuota mažinti vaistų kainų, riboti azartinius lošimus. Akivaizdu, jog ši partija daro viską, kad nebūtų prieita prie sprendimų, todėl, kad prie derybų stalo jai viskas blogai, o konkrečių pasiūlymų sąmoningai nėra“, – kalbėjo A. Gobzemas. Susiję straipsniai: Per Latvijos šimtmečio dieną gimė 54 vaikai Kandidatas į Latvijos ministro pirmininko postą Gobzemas neteko teisininko licencijos „Tuo pačiu metu aš dėkoju kitoms politinėms partijoms už konstruktyvų sugebėjimą ištverti šiuos destruktyvius „Už plėtrą/Už!“ veiksmus ir mokėti diskutuoti probleminiais klausimais“, – pridūrė jis. A. Gobzemas yra antrasis prezidento Raimondo Vėjuonio paskirtas kandidatas į premjerus, bandantis suformuoti vyriausybę. Anksčiau šį darbą prezidentas buvo pavedęs Naujosios konservatorių partijos (NKP) lyderiui Janiui Bordanui. Tačiau po savaitę trukusių derybų kelios partijos nusprendė pasitraukti, ir R. Vėjuonis atšaukė J. Bordano kandidatūrą.

