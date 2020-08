Ginkluoti asmenys paliko „Yandex“ biurą Minske. Kas tai buvo – neaišku

„Yandex“ astovai portalui meduza.io patvirtino, kad jų biuras blokuojamas ir teigė šiuo metu besiaiškinantys detales.

Pranešama, kad blokuojamo pastato viduje yra bendrovės darbuotojų. Iš viso Minsko padalinyje dirba 120 bendrovės darbuotojų, tačiau šiuo metu dauguma jų dirba iš namų.

Kratos vyko ir kompanijos „Uber“ biure.

„Yandex“ astovai BBC teigė, kad jų biure atliekamos kratos. Tiek „Yandex“, tiek „Uber“ Baltarusijoje priklauso tai pačiai korporacijai. Dėl šios priežasties kratos gali būti atliekamos abiejų kompanijų biuruose.

„Telegram“ kanaluose pasirodė informacijos, kad jėgos struktūrų atstovai vyksta į IT kompanijos „Wargaming“ būstinę, todėl iš ten evakuoti darbuotojai. Kaip skelbia „Forbes“, pati kompanija šiuos gandus paneigė. Skelbiama, kad darbuotojai tiesiog anksčiau išleisti namo.

Po kelių valandų pranešta, kad jėgos struktūrų darbuotojai paliko kompanijos „Yandex“ biurą Minske, skelbia meduza.io.

Susiję straipsniai Didžiausių Baltarusijos įmonių darbuotojai nutraukia darbą, vyksta stichiniai mitingai

Neaišku, kuri jėgos struktūrų tarnyba išsiuntė savo darbuotojus į „Yandex“ biurą ir kodėl. Minsko miesto portalo Kyky.org šaltinių teigimu, į „Yandex“ biurą atvyko Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos pagrindinio kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija departamento atstovai.

Lukašenkos kritikai ketvirtadienį formuoja solidarumo grandines

Minske autokrato Aliaksandro Lukašenkos pergalės savaitgalį įvykusiuose Baltarusijos prezidento rinkimuose nepripažįstantys aktyvistai nuo ketvirtadienio ryto formuoja „solidarumo grandines“ įvairiuose sostinės rajonuose.

Šalia metro stoties „Mokslų akademija“ išsirikiavo merginos su gėlėmis, netoli jų gyvą grandinę sudarė vietos ligoninės medikai, dar viena grandinė susiformavo Nepriklausomybės prospekte, informavo naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas.

Pasak liudininkų, panašios akcijos vyksta dar keliuose sostinės mikrorajonuose.

Pirmoji „solidarumo grandinė“ buvo surengta Minske išvakarėse, šalia Komarovo turgaus. Ten buvo susirinkusios per 200 baltai apsirengusių moterų su gėlėmis. Paskui visoje sostinėje buvo sudaromos kitos moterų „solidarumo grandinės“. Panašios akcijos vyko ir kituose Baltarusijos miestuose.

„Baltarusiai pamatė šlykštų šios vyriausybės veidą. Susiginčijau su savo vyru ir balsavau už Lukašenką. Ir štai ką aš gavau – nerandu savo artimųjų kalėjimuose“, – sakė 49 metų Valentina Čailytko, kurios vyras ir sūnus buvo sulaikyti per sekmadienį vykusią demonstraciją. Moteris sakė vis dar negalinti rasti jokios informacijos apie jų buvimo vietą.

Baltarusijoje protestai vyksta jau ketvirtą dieną iš eilės. Protestuotojai nesutinka su preliminariais rinkimų rezultatais, remiantis kuriais, dabartinis valstybės vadovas A. Lukašenka užtikrino 80,08 proc. balsų, o pagrindinė jo varžovė Sviatlana Cichanouskaja – 10,9 procento.

Policija agresyviai vaikė protestuotojus lazdomis, kurtinamosiomis granatomis, ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis.

Anksčiau buvo pranešta, kad per protestus vienas žmogus žuvo, dar per 100 asmenų (įskaitant teisėsaugos pareigūnus) nukentėjo. Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad naktį į pirmadienį buvo sulaikyta per 3 tūkst. žmonių, o kitą naktį – dar daugiau nei 2 tūkstančiai.

Trečiadienį „apie 700 žmonių buvo sulaikyti už dalyvavimą neteisėtuose masiniuose renginiuose“, pranešė ministerija. Tai reiškia, kad iki šiol iš viso areštuota per 6 700 asmenų.

Demonstracijų metu buvo sulaikyti ir keli Rusijos žurnalistai. Antonas Starkovas, Dmitrijus Lasenka ir Semionas Pegovas jau yra paleisti. Pirmadienio vakare buvo paleisti naujienų portalo Znak.com korespondentas Nikita Teliženka ir nepriklausomo naujienų tinklapio „Meduza“ reporteris Maksimas Solopovas.

VRM pažymėjo užregistravusi mažiau masinių neramumų atvejų, „nors agresijos lygis teisėsaugos pareigūnų atžvilgiu lieka aukštas“.

Iš viso nuo sekmadienio buvo sužeisti 103 teisėsaugos pareigūnai, o 28 iš jų prireikė hospitalizacijos, informavo Vidaus reikalų ministerija.

Minske ir pietvakariau sostinės esančiame Baranovičių miestelyje vairuotojai užpuolė kelių policijos pareigūnus, teigė ministerija.

„Teisėsaugos pareigūnai panaudojo ginklus, kad sustabdytų įstatymų pažeidėjus“, – nurodoma ministerijos pareiškime.



Galimos sankcijos

Vakarai griežtai kritikuoja Minską dėl susidorojimo su protestuotojais.

ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis (Žozepas Borelis) pareiškė, jog 27 valstybių blokas peržiūrės savo santykius su Baltarusija ir svarstys galimybę paskelbti sankcijų „už stebimą smurtą, nepagrįstus areštus ir rinkimų rezultatų klastojimą atsakingiems asmenims“

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo (Maikas Pompėjas) savo ruožtu pabrėžė, kad rinkimai Baltarusijoje nebuvo „laisvi ir sąžiningi“, ragindamas vyriausybę susilaikyti nuo smurto prieš taikius protestuotojus.

A. Lukašenka opozicijos veikėjus pavadino iš užsienio manipuliuojamomis „avimis“ ir žadėjo toliau laikytis griežtos pozicijos demonstrantų atžvilgiu.

„Šių vadinamųjų protestuotojų branduolį sudaro žmonės su nusikalstama praeitimi ir [tie, kas] šiuo metu yra bedarbiai“, – po trečiadienį įvykusio A. Lukašenkos susitikimo su saugumo pareigūnais prezidentą citavo valstybinė naujienų agentūra BELTA.

Baltarusijos tyrimų komitetas pradėjo tyrimą dėl masinių riaušių – kaltinimas šiuo nusikaltimu numato griežtą laisvės atėmimo bausmę.

Šiemet koronaviruso ekonomikai padaryta žala ir prezidento pasipūtėliškas atsakas į pandemiją, kurią jis laiko „psichoze“, išprovokavo platesnį pasipiktinimą visuomenėje, o opozicijos gretos padidėjo. Dėl šios priežasties baltarusių lyderis nusprendė atnaujinti disidentų persekiojimą.

Vis tik kai kurie protestuotojai ketvirtadienį pareiškė, kad susidorojimas jų neatgrasys nuo nepaklusnumo akcijų.

„Nebijome, nebijome“, – naujienų agentūrai AP sakė 38 metų Ala Pronič.

„Į įžūlų [rinkimų] klastojimą, smurtą, pareigūnų naudojamas kurtinamąsias granatas atsakome solidarumu ir taikiu protestu. Tai viskas, ką turime“, – pridūrė moteris.

Sulaikyta dar 700 žmonių

Baltarusijoje ketvirtą protestų dieną policija sulaikė dar 700 žmonių, ketvirtadienį pranešė vidaus reikalų ministerija.

Trečiadienį „dėl dalyvavimo neteisėtuose masiniuose susibūrimuose sulaikyta maždaug 700 žmonių“, teigiama ministerijos pranešime. Bendras sulaikytųjų skaičius jau siekia 6 700.

Nepaisydami specialiųjų milicijos pajėgų naudojamo smurto, ketvirtą vakarą iš eilės žmonės daugelyje Baltarusijos miestų išėjo į gatves, reikalaudami prezidento Aliaksandro Lukašenkos atsistatydinimo.

Protestų metu dešimtys žmonių buvo sužeisti, du žuvo.

Milicija pripažino pradėjusi šaudyti į protestuotojus ir antradienio naktį Bresto mieste sužeidusi protestuotoją.

Sostinėje antrą dieną iš eilės dešimtys moterų, vilkinčių baltai ir laikančių gėles, susikibo rankomis, formuodamos grandines, taip siekdamos pasmerkti smurtinius saugumo veiksmus.

Sulaikyti daugiau nei 60 žurnalistų

Baltarusijoje rugpjūčio 9–12 dienomis per protestus buvo sulaikyti 64 žurnalistai, praneša Baltarusijos žurnalistų asociacija (BŽA).

Ketvirtadienį BŽA savo „Telegram“ kanale paskelbė statistiką apie sulaikytus žiniasklaidos atstovus.

Remiantis šiais duomenimis, rugpjūčio 9-ąją sulaikyti 24 žurnalistai, rugpjūčio 10-ąją – 20, rugpjūčio 11-ąją – 12, o išvakarėse – aštuoni.

Be to, BŽA informavo, kad ketvirtadienį buvo paleisti į laisvę televizijos „Belsat“ žurnalistai Ivanas Muravjovas ir Siarhejus Herasimovičius, kurie buvo sulaikyti pirmadienį.

Baltarusijoje sulaikomi tiek baltarusių, tiek užsienio žiniasklaidos atstovai, įskaitant rusus ir ukrainiečius.

Tuo metu trečiadienį Baltarusijos vidaus reikalų ministras Jurijus Karajevas savo pavaldiniams nurodė „neliesti“ žurnalistų per masines protesto akcijas, „išskyrus atvejus, kai jie atsiduria tarp pažeidėjų ir teisėsaugos pajėgų“.

Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai lojalūs režimo pareigūnai pirmadienį paskelbė, esą jis rinkimuose surinko 80 proc. balsų ir buvo perrinktas dar vienai kadencijai.

Opozicija teigia, kad rezultatai buvo suklastoti, šalyje nuo rugpjūčio 9-osios vyksta protesto akcijos.

Opozicijos kandidatė rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja antradienį iš Baltarusijos atvyko į Lietuvą.

Per šias demonstracijas vyko įnirtingų protestuotojų susirėmimų su saugumo pajėgomis.

Iš viso nuo protestų pradžios buvo sulaikyta apie 6,7 tūkst. žmonių.

Šią savaitę sulaikyti daugiau nei 60 žurnalistų

Baltarusijoje rugpjūčio 9–12 dienomis per protestus buvo sulaikyti 64 žurnalistai, praneša Baltarusijos žurnalistų asociacija (BŽA).

Ketvirtadienį BŽA savo „Telegram“ kanale paskelbė statistiką apie sulaikytus žiniasklaidos atstovus.

Remiantis šiais duomenimis, rugpjūčio 9-ąją sulaikyti 24 žurnalistai, rugpjūčio 10-ąją – 20, rugpjūčio 11-ąją – 12, o išvakarėse – aštuoni.

Be to, BŽA informavo, kad ketvirtadienį buvo paleisti į laisvę televizijos „Belsat“ žurnalistai Ivanas Muravjovas ir Siarhejus Herasimovičius, kurie buvo sulaikyti pirmadienį.

Baltarusijoje sulaikomi tiek baltarusių, tiek užsienio žiniasklaidos atstovai, įskaitant rusus ir ukrainiečius.

Tuo metu trečiadienį Baltarusijos vidaus reikalų ministras Jurijus Karajevas savo pavaldiniams nurodė „neliesti“ žurnalistų per masines protesto akcijas, „išskyrus atvejus, kai jie atsiduria tarp pažeidėjų ir teisėsaugos pajėgų“.

Keli šimtai „Belaz“ gamyklos darbuotojų surengė mitingą

Ketvirtadienį keli šimtai Baltarusijos Žodzinos mieste esančios „Belaz“ gamyklos darbininkų nutraukė darbą ir susirinko prie centrinio įėjimo į įmonę, reikalaudami paskelbti balsavimo Žodzinoje rezultatus, surengti sąžiningus Baltarusijos prezidento rinkimus ir išvesti iš miesto OMON būrius, praneša portalas „tut.by“.

Žmonės taip pat piktinosi tuo, kad gamyklos autobusais naudojosi milicija, sulaikydama protestuotojus.

„Belaz“ – karjerų savivarčių ir transporto įrangos kasybos ir statybos pramonei gamintoja. Gamykla įsikūrusi Minsko srities Žodzinos mieste. Jai priklauso 30 proc. pasaulinės itin didelės keliamosios galios karjerų savivarčių rinkos. Įmonės produkcija tiekiama į 80 pasaulio šalių.

Baltarusijoje rugpjūčio 9 d. įvyko prezidento rinkimai. Oficialiais duomenimis, dabartinis valstybės vadovas Aliaksandras Lukašenka surinko 80,08 proc. balsų, opozicijos kandidatė Sviatlana Cichanouskaja – 10,09 proc.

Paskelbus balsavimo rezultatus, Minske ir kituose Baltarusijos miestuose prasidėjo masinės protesto akcijos, kurios virto susirėmimais su milicijos darbuotojais. Iki šiol sulaikyti tūkstančiai žmonių, daug protestuotojų nukentėjo.