Ginkluota policija prie britų parlamento sulaikė įtartiną vyrą

Londono policija iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti incidentą, o parlamento tarnybos pranešė, kad įvykį tiria policininkai. Pareigūnams teko panaudoti elektros šoko prietaisą „Taser“, kad sutramdytų tą vyrą. Transliuotojas BBC remdamasis pareigūnais paskelbė, kad incidentas nesiejamas su terorizmu. Kol kas neaišku, kodėl tas vyras mėgino patekti į parlamentą. Incidentas įvyko 11 val. 55 min. vietos (13 val. 55 min. Lietuvos) laiku. Pernai kovą užpuolikas Khalidas Masoodas – į islamą atsivertęs Britanijos pilietis – automobiliu mirtinai sužalojo penkis pėsčiuosius ir nudūrė vieną policininką, budėjusį prie parlamento pastato. Ta ataka, per kurią žuvo penki žmonės, o dar 50 buvo sužeisti, buvo nutraukta tik tada, kai pareigūnai nušovė 52 metų Kh. Masoodą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.