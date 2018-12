„Rusijos bendrovių ginklų pardavimai reikšmingai augo nuo 2011 metų“, – sakoma SIPRI vyriausiojo tyrėjo Siemono Wezemano pranešime. „Tai atitinka padidėjusias Rusijos išlaidas ginkluotės pirkimui, siekiant modernizuoti jos ginkluotąsias pajėgas“, – pridūrė jis. Dešimt Rusijos įmonių pateko į SIPRI paskelbtą 2017 metų 100 didžiausių ginklų gamintojų ir kariuomenės paslaugų teikėjų sąrašą; jų pardavimai sudaro 9,5 proc. bendros apyvartos. Institutas nurodė, kad šių 10 bendrovių pardavimų bendra apimtis buvo iš viso 37,7 mlrd. JAV dolerių (33 mlrd. eurų). Taigi, Rusija šioje srityje dabar užima antrąją vietą pasaulyje. Nuo 2002 metų šią poziciją užėmė Jungtinė Karalystė. Vis dėlto Jungtinės Valstijos dominuoja SIPRI sąraše: jame yra 42 amerikiečių bendrovės, o jų pardavimai, palyginus su ankstesniais metais, išaugo dviem procentais iki 226,6 mlrd. dolerių (199,3 mlrd. eurų) ir sudaro 57 proc. visų šimtuko įmonių pardavimų. „JAV bendrovės gauna tiesioginės naudos iš JAV Gynybos departamento tebesitęsiančio ginkluotės poreikio“, – sakė SIPRI ginkluotės ir karinių išlaidu programos direktorė Aude Fleurant (Od Fleran). 2017 metais didžiausia pasaulyje ginkluotės gamintoja išliko JAV įmonė „Lockheed Martin“, o jos pardavimai buvo 44,9 mlrd. dolerių (39,5 mlrd. eurų), nurodė analitinis centras. Viena Rusijos įmonė pirmąkart pateko į šio sektoriaus pirmąjį dešimtuką. Ja tapo „Almaz-Antej“, 2017-aisiais padidinusi savo pardavimus 17 proc. iki 8,6 mlrd. dolerių (7,6 mlrd. eurų). Tuo metu Britanija, didžiausia ginkluotės gamintoje Vakarų Europoje, pasaulio lygiu pasislinko į trečią poziciją – jos įmonių pardavimai sudarė 35,7 mlrd. dolerių (31,4 mlrd. eurų). JK registruota bendrovė „BAE Systems“ SIPRI paskelbtame 100 pajėgiausių gynybos sektoriaus įmonių sąraše užima ketvirtąją vietą. Institutas atkreipė dėmesį, kad Turkijos įmonių pardavimai 2017 metais išaugo 24 proc. ir kad tai atspindi Ankaros „ambicijas susikurti ginklų pramonę, galinčią patenkinti didėjančią ginkluotės paklausą ir tapti mažiau priklausoma nuo užsienio tiekėjų“, sakė SIPRI tyrėjas Pieteris Wezemanas. Vis dėlto į šią statistiką nėra įtraukta Kinija, nes jos ginkluotės gamintojų duomenys nėra prieinami, pažymėjo SIPRI.

