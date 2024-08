Geros valios mainai? Kodėl iš tikrųjų Vladimiras Putinas paleido savo priešus

E. Gershkovichius, akivaizdžiai pramanytais pagrindais Rusijos kaltintas ir kaltu pripažintas dėl šnipinėjimo, per trumpą laiką, kurį praleido už grotų, spėjo tapti tikrų tikriausia ikona. „The Wall Street Journal“, kaip ir visa Amerikos žurnalistų bendruomenė, nuo pat pirmosios dienos dėjo didžiules pastangas, kad tik jis atgautų laisvę. Respublikonų partijos kandidatas į Jungtinių Valstijų prezidentus Donaldas Trumpas pažadėjo pačią pirmąją savo prezidentavimo dieną grąžinti žurnalistui laisvę be jokių mainų. Dabar to jau tikrai nebus.