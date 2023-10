„Mes privalome, privalome palaikyti mūsų šalies prezidentą arba tai, ką dabar matome vykstant Izraelyje, gali nutikti ir pas mus“, – „Solovjov Live“ sakė M. Bulatovas. Tada pradėjo skaityti žiūrovų žinutes. Tarp jų buvo ir viena iš gerbėjo Sankt Peterburge, kuris pažymėjo, kad praeitais metais „apgailėtina Ukrainos operacija“, per kurią susprogdintas Rusiją su okupuotu Krymo pusiasaliu jungęs tiltas, kaip reikiant sugadino V. Putino septyniasdešimtmetį. „Šiais metais tik geros naujienos“, – parašė žiūrovas. „Taip, absoliučiai su jumis sutinku“, – atsakė M. Bulatovas. M. Bulatovas – tik vienas iš prokremliškų Rusijos komentatorių choro, kuriems „Hamas“ Izraelyje ir gyvuliškas žiaurumas prieš civilius tapo gera naujiena. Susiję straipsniai Po Izraelio įspėjimų – Putino reakcija: nepriimtina Karas Ukrainoje. Iš Zelenskio – naujas įspėjimas Baltijos šalims Kone unisonu jie krize Artimuosiuose Rytuose naudojasi kaip galimybe sukritikuoti Vakarus – ypač Jungtines Valstijas – ir užsipulti prieš karą nusiteikusius rusus, išvykusius į Izraelį po Maskvos 2022 metų vasarį pradėto karo su Ukraina, netikėtai atsidūrusius pavojuje. Užsienyje gyvenantis Rusijos meno kritikas ir aršus karo priešininkas Maratas Guelmanas sako, kad netikėtą Kremliaus rėmėjų reakciją gali motyvuoti keli labai svarbūs Rusijos karo Ukrainoje ir „Hamas“ atakų Izraelyje panašumai. Tie panašumai yra „netikėta ataka užsienio teritorijoje“, „karas prieš civilius (civilių ėmimas įkaitais)“ ir „deklaruojama intencija nušluoti šalį (vienu atveju Ukrainą, o kitu – Izraelį) nuo žemės paviršiaus“, feisbuke teigia jis. „Mums tai naudinga“

Laidoje „Izolenta Live“ spalio 8 dieną dar vienas Kremliaus pakalikas Tigranas Keosajanas, RT vyriausiosios redaktorės Margaritos Simonjan sutuoktinis, nevyniodamas į vatą dėstė krizės Izraelyje naudą Rusijai. „Mums naudingas bet koks konfliktas pasaulyje, ypač ten, kur susiduria Jungtinių Valstijų interesai“, – teigia jis. Panašiai situaciją vertina ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis spalio 9 dieną pareiškė, kad „Rusija suinteresuota karu Artimuosiuose Rytuose, nes tai būtų naujas skausmo ir kančių šaltinis, silpninantis pasaulinę vienybę, didinantis susiskaldymą“. „Įpraskite prie karo“

Spalio 7 dienos įraše feisbuke antikarinis Rusijos tinklaraštininkas Ivanas Jakovina apibūdina tai, ką vadina „neįtikėtinu fašistinių Z kanalų džiaugsmu ir maloniu jauduliu dėl išpuolių Izraelyje“. „Jie net spirga iš piktdžiugos, absoliučiai palaiko „Hamas“ ir netgi pavydžiai klausia „Kodėl mes negalime taip pat?“ – pridūrė jis. Rusijos valstybė ir aršiausi karo Ukrainoje šalininkai Z raidę pavertė karo ir neapykantos Ukrainai simboliu. Per interviu „Current Time“ Dmitrijus Dubrovskis, politikos mokslininkas, dėstantis Prahos Karolio universiteto socialinių mokslų fakultete, sako: „Keosajanas, vertindamas Izraelio ir „Hamas“ konflikto propagandos vertę Rusijai, neklysta“. „Rusijos propaganda iš esmės pradėjo atvirai sakyti, kad karas normalu, kad šiais laikais karas jau nebėra kažkas ypatingo. Manau, kad pagrindinė jų žinutė dabar yra „Įpraskite prie karo“, – pridūrė D. Dubrovskis. Tokią pačią žinutę V. Putinas vis siunčia nuo tada, kai pradėjo didelio masto karą Ukrainoje, kurį vadina ne neišprovokuota agresija, o priverstiniu žingsniu atremti, kaip kad nepagrįstai tikina, Vakarų pastangas nustekenti ar net sugriauti Rusiją. D. Dubrovskis „Current Time“ taip pat sakė, kad Kremlių palaikantys komentatoriai apie pastaruosius šiurpius įvykius kalba taip begėdiškai, nes bendrauja su labai ribota ribotai mąstančių žmonių ir šalių auditorija. „Jiems nebeliko nieko, prieš ką galėtų gėdytis. Manau, kad laikas, kai Rusija prieš kažką dar jautė gėdą, praėjo. Dabar jie kreipiasi tik į specifinę valstybių ir sąjungininkų grupę, daugumą kurių sudaro marginalai arba nuožmūs autoritariniai, agresyvūs režimai, tokie kaip Iranas arba Šiaurės Korėja“, – sako ekspertas. Kaltinimai Ukrainai

Ultranacionalistinių pažiūrų komentatorius Dmitrijus Stešinas savo „Telegram“ paskyroje spalio 8 dieną pasidžiaugė, kaip „greitai Ukraina dingo iš pasaulio akiračio“, o tada pridūrė dar vieną nepagrįstą spekuliaciją, esą, „Hamas“ ginkluoja ukrainiečiai, „vagiantys Vakarų karinę paramą“. Tuos pačius teiginius kiek vėliau atkartojo ir melagingas vaizdo įrašas, kuriame, pateiktame kaip BBC medžiaga, tikinama, kad atvirų duomenų tyrimų grupė „Bellingcat“, esą, teigia užfiksavusi ginklų perdavimų iš Ukrainos „Hamas“ teroristams. „Bellingcat“ įkūrėjas Eliotas Higgindas vaizdo įrašo, brukamo „Rusijos socialinių tinklų naudotojų“, klastotę pasmerkė įrašu savo paskyroje tinkle X. „Kol kas neaišku, ar tai Rusijos valdžios dezinformacijos kampanija, ar visuomeninė iniciatyva, bet svarbu tai, kad tai 100 proc. melagiena“, – tikina E. Higginsas. Rusijos valstybinė žiniasklaida ir Kremlių palaikantys komentatoriai taip pat skyrė daug laiko ir eterio radikalių pažiūrų JAV Respublikonų senatoriaus Josho Hawley‘io bei kitų raginimams amerikiečių karinę paramą iš Ukrainos nukreipti į Izraelį. Panieka tautiečiams

Kremliaus pakalikai viešojoje erdvėje ir propagandos skleidėjai itin didelį pasidygėjimą reiškia karo nepalaikantiems rusams, išvykusiems į Izraelį. Juos paniekinančiai vadina „persikėlėliais“. Savo paskyroje X M. Simonjan spalio 7 dieną rašė: „Šalis, nekariaujanti su savo kaimynais, ir vėl kariauja su savo kaimynais. Laukiam sugrįžtančių Rusijos pacifistų. Tiksliau pasakius – tikrai nelaukiame“. Žinoma, minimi garsūs asmenys, prasidėjus karui Ukrainoje išvykę į Izraelį, pavyzdžiui, legendinė Rusijos popžvaigždė Alla Pugačiova ir jos sutuoktinis, komikas Maksimas Galkinas. „Pervyj Kanal“ eteryje M. Simonjam kreipėsi tiesiogiai į M. Galkiną ir „kitus, sakančius, kad negyvens šalyje, kariaujančioje su savo kaimynais“. M. Galkinas spalio 9 savo instagramo paskyroje pasidalino vaizdo įrašu, kuriame išreiškė užuojautą ir paramą Izraeliui: „Pasirinkome Izraelį ir nė minutės nesigailėjome. Šiandien, šiomis itin sudėtingomis ir sunkiomis Izraeliui dienomis, esame čia. Nesvarstėme galimybės išvykti. Alla, aš ir mūsų vaikai palaiko Izraelį“. I. Jakovina feisbuke rašo, kad Kremlių palaikantys balsai „nori, kad žūtų kuo daugiau civilių, ypač gerai žinomų žydų, neseniai palikusių Rusiją“, tarp jų XX amžiaus paskutinio dešimtmečio vicepremjeras Anatolijus Čiubaisas ir roko žvaigždė Andrejus Makarevičius. D.Dubrovskio teigimu, „tokia akivaizdi piktdžiuga, absoliučiai prasilenkianti su sveiku protu, tėra paprasčiausias noras terorizuoti kitus“.

Copyright (c)2022 RFE/RL, Inc. Used with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.











Nuorodos kopijavimas „Geros naujienos“: Kremliaus rėmėjai net spirga iš piktdžiugos Nuoroda nukopijuota