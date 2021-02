Gerėjant epidemiologinei situacijai, Slovėnija švelnina karantiną

Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pranešė Slovėnijos vidaus reikalų ministras Alešas Hojsas.

Pasak VRM vadovo, nuo pirmadienio bus panaikintas nuo spalio galiojantis draudimas keliauti tarp šalies regionų be svarbių priežasčių. Be to, bus atnaujintas tiesioginis mokymasis visose pradinių mokyklų klasėse, o universitetai galės rengti seminarus, kuriuose dalyvaus iki 10 žmonių.

Gerokai pasikeis ir įvažiavimo į Slovėniją režimas: jau šeštadienį išnyks sanitarinės kontrolės postai prie sienų su Šengeno zonos šalimis (Italija, Austrija ir Vengrija), o atvykti be karantino ir neigiamo PGR testo bus galima turint vakcinacijos nuo koronaviruso sertifikatą.

Slovėnijoje epidemijos režimas galioja nuo praėjusių metų spalio antrosios pusės.