Tai yra pirmasis Japonijos premjero vizitas šioje Azijos milžinėje per pastaruosius šešerius metus – nuo tada, kai santykiai tarp šalių smarkiai pašlijo dėl teritorinio ginčo. Sh. Abe ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ketina aptarti žingsnius ekonominiam bendradarbiavimui tarp šalių pagerinti, antrajai ir trečiajai pasaulio ekonomikoms rengiantis atlaikyti JAV paskelbtų prekybinių priemonių spaudimą. Japonijos įmonės siekia lengvesnės prieigos prie didžiulės Kinijos rinkos, o Pekiną domina japonų technologijos ir įmonių patirtis. Tai pirmasis Japonijos ministro pirmininko vizitas į Kiniją nuo 2011 metų. Kelią jam atvėrė ne vienerius metus trunkantis dvišalių santykių gerinimo procesas. Santykiai tarp šalių pablogėjo 2012-aisiais, kai Tokijas „nacionalizavo“ ginčijamas salas, į kurias pretenzijas reiškė ir Pekinas. Tai Kinijoje išprovokavo prieš japonus nukreiptas riaušes, o šalių santykiai smarkiai atšalo ir tik visai neseniai ėmė gerėti. Po 2014 metais įvykusios Sh. Abe ir Xi Jinpingo akistatos Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo kuluaruose buvo surengta virtinė abiejų šalių ministrų vizitų, o Tokijas ir Pekinas pastebimai sušvelnino savo retoriką. „Abi mūsų šalys stengiasi toliau gerinti santykius“, – sakė Japonijos premjeras ketvirtadienį prieš skrydį į Pekiną ir išreiškė viltį, kad šis vizitas „dvišalis santykius perkels į kitą lygį“. Manoma, kad Sh. Abe ir Xi Jinpingo derybų metu daugiausiai dėmesio bus skirta virtinei galimų dvišalių susitarimų, įskaitant bendras investicijas į infrastruktūrą kitose regiono valstybėse, tarp jų Indonezijoje bei Filipinuose. Sh. Abe sakė, kad jie taip pat ketina aptarti padėtį dėl Šiaurės Korėjos bei įtampą dvišaliuose santykiuose keliančius teritorinius klausimus, kad „Rytų Kinijos jūra taptų taikos, draugystės ir bendradarbiavimo jūra“. Japonijos premjeras, Kinijoje viešėsiantis iki šeštadienio, taip pat surengs derybas su premjeru Li Keqiangu. Taikos sutarties pasirašymo metinės Artėjant Sh. Abe vizitui Tokijas pateikė oficialų skundą dėl Kinijos laivų, sukusių ratus aplink ginčijamas saleles Rytų Kinijos jūroje, kurias japonai vadina Senkaku, o kinai – Diaoju salomis. Gali būti, kad po šio Sh. Abe trijų dienų vizito ateinančiais metais bus surengtas Kinijos prezidento vizitas į Japoniją. Kinija daug metų smerkė Japoniją už, Pekino nuomone, nepakankamai atgailaujantį požiūrį į savo vaidmenį Antrajame pasauliniame kare. Tačiau prieš Sh. Abe vizitą Pekinas užėmė mažiau kritišką poziciją. Per Japonijos premjero vizitą šalys paminės dvišalės sutarties, turėjusios duoti toną santykiams tarp šių valstybių po karo, 40-ąsias pasirašymo metines. Japonijos žiniasklaida pranešė, kad Sh. Abe tikisi, jog šis vizitas duos vaisių ir „pandų diplomatijos“ srityje, Sendajaus ir Kobės zoologijos sodams žvalgantis galimybių pasiskolinti iš Kinijos šių gyvūnų.

