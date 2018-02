G. W. Bushas tai sakė per ketvirtadienio susitikimą Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) sostinėje Abu Dabyje. Jis taip pat sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „negali galvoti „Kaip išlošti mums abiems?“. „Jis galvoja tik „Kaip man laimėti, o tau pralaimėti?“, – pridūrė G. W. Bushas. Jo nuomone, Jungtinėms Valstijoms reikia reformuoti savo imigracijos įstatymus. Nors tiesiogiai prezidento Donaldo Trumpo nepaminėjo, atrodė, kad G. W. Bushas savo komentarais taikosi į jį. G. W. Bushas 2008 metais tapo pirmuoju savo pareigas einančiu JAV prezidentu, apsilankiusiu JAE. Jis kalbėjo per viršūnių susitikimą Abu Dabyje, kurį inicijavo Kalifornijoje įsikūręs ekonominių studijų centras „Milken Institute“.

