Pranešime pabrėžiama, kad 93 metų eksprezidento organizmas reaguoja į gydymą. George'o H. W. Bushas į Hjustono metodistų ligoninę buvo paguldytas sekmadienį anksti ryte – kitą dieną po to, šiame mieste amžinojo poilsio atgulė jo žmona, vienos iškiliausių Amerikos politinių dinastijų matriarchė Barbara Bush. B. Bush – 41-ojo JAV prezidento žmona ir 43-iojo motina – mirė praėjusį antradienį savo namuose Teksaso valstijoje. Jai buvo 92 metai. George'as H.W. Bushas Reuters/Scanpix Per atsisveikinimo ceremoniją, kurioje dalyvavo tik kviestiniai asmenys, tarp jų keturi buvę JAV prezidentai, įskaitant George'ą W. Bushą, eksprezidentas spaudė ranką svečiams ir su jais bendravo. Ceremonijoje dalyvavo daugiau nei tūkstantis žmonių. „Visada žinojau, kad Barbara yra mylimiausia moteris pasaulyje. Tiesą sakant, netgi juokais erzindavau ją, kad dėl to jaučiu kompleksą“, – kalbėjo G. H. W. Bushas po žmonos mirties. Jie drauge praleido 73 metus. Tai ilgiausiai trukusi pirmosios poros santuoka Amerikos istorijoje. G. H. W. Bushas savo gyvenimo moterį vedė 1945 metais, per atostogas po tarnybos kariniame jūrų laivyne, likus keliems mėnesiams iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Pora susilaukė šešių vaikų. G. H. W. Bushas serga Parkinsono liga, kuri privertė jį atsisėsti į invalido vežimėlį. Eksprezidentas serga retesne šios ligos forma, paveikusia tik jo apatinę kūno pusę. Jis nekart buvo hospitalizuotas dėl plaučių uždegimo. „Prezidentas Bushas vakar ryte buvo paguldytas į Hjustono metodistų ligoninę dėl infekcijos, kuri paveikė kraują“, – rašoma pranešime. „Organizmas reaguoja į gydymą. Regis, jis sveiksta“, – priduriama jame.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.