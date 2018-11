Generolas: Rusija gali pareiti prie prevencinio branduolinio smūgio doktrinos

„Jei amerikiečiai vis dėlto pradės dislokuoti Europoje savo raketas, neturėsime kitos išeities kaip atsisakyti atsakomojo smūgio doktrinos ir pereiti prie prevencinio smūgio doktrinos“, – dienraščio „Zvezda“ publikuotame interviu sakė V. Jesinas. Jis pridūrė, kad Rusija modernizavo Sovietų Sąjungoje sukurtą raketų sistemą „Perimetr“, galinčią automatiškai duoti komandą paleisti tarpžemynines raketas tuo atveju, jei Rusijai būtų suduotas branduolinis smūgis. © ceness-russia.org „Sistema „Perimetr“ veikia ir net buvo patobulinta“, – sakė generolas. Paklaustas, ar ši sistema gali suduoti užpuolusiam priešui atsakomąjį smūgį kariškis nurodė: „Kai ji suveiks, turėsime mažai priemonių – galėsime paleisti tik tas raketas, kurios išliks po agresoriaus pirmo smūgio“. V. Jesinas taip pat konstatavo, kad „veiksmingo atsako į amerikiečių vidutinio nuotolio raketas Europoje kol kas neturime“.

