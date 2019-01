Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad šeštadienį protestuoti į gatves išėjo 50 tūkst. žmonių - kur kas daugiau negu gruodžio 29 dieną, kuomet į demonstracijas susirinko 32 tūkst. žmonių ir buvo spėta, jog nuo lapkričio vidurio kas šeštadienį rengti protestai ėmė slopti. Vyriausybės atstovas Benjaminas Griveaux, kuris buvo evakuotas iš Paryžiaus centre esančio ministerijos pastato po to, kai grupė ryškias šviesą atspindinčias liemenes vilkinčių protestuotojų išlaužė dideles medines ministerijos pastato duris ir pateko į vidų, tokį įsilaužimą pavadino „nepriimtinu išpuoliu prieš Respubliką“. „Keli „geltonųjų liemenių“ protestuotojai ir kiti žmonės, vilkintys juodai, ... užvaldė statybinę priemonę, buvusią netoliese gatvėje, ir išlaužė pagrindinius ministerijos įėjimo vartus“, – sakė jis agentūrai AFP. Šie asmenys trumpam pateko į vidinį kiemą, sudaužė du automobilius, išdaužė kelis langus ir pabėgo, sakė ministerijos atstovas. Jo teigimu, policija peržiūri vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir mėgina nustatyti šių asmenų tapatybes. Susiję straipsniai: Prancūzijoje į gatves vėl išėjo „geltonųjų liemenių“ demonstrantai Prancūzijos Respublikonų partija neteko dar vienos svarbios figūros Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas konkrečiai šio incidento nekomentavo, tačiau tviteryje pasmerkė „didžiulį smurtą“ prieš „Respubliką, jos sergėtojus, atstovus ir simbolius“. „Agitatoriai“ smogė atgal Penktadienį B. Griveaux sukritikavo „geltonųjų liemenių“ judėjimą ir jo narius pavadino „agitatoriais“, siekiančiais „nuversti valdžią“. Policija skelbia, kad šeštadienio ryte Eliziejaus laukuose susirinko maždaug pusketvirto tūkstančio demonstrantų. Dalis jų vėliau pasuko į pietus nuo upės į prabangų Sen Žermeno bulvaro rajoną, kur padegė automobilį ir kelis motociklus, sukrovė ir padegė barikadas. Jiems išvaikyti policija buvo priversta panaudoti ašarines dujas. Policijos duomenimis, buvo suimti 35 asmenys. Protestuotojai išėjo į gatves ir keliuose kituose Prancūzijos miestuose. Maždaug 4,6 tūkst. protestavo pietvakariniame Bordo mieste. Dalis protestuotojai mėtė akmenis į policijos pareigūnus, kurie atsakė ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis. Vietos valdžia praneša, kad per incidentus buvo sužeisti penki policijos pareigūnai ir suimta 11 protestuotojų. Skelbiama, kad buvo sudeginti keli automobiliai, išdaužyti kelių parduotuvių langai. Toliau į pietus, Tulūzoje į protesto akciją susirinko 2 tūkst. žmonių ir, kilus susirėmimams su policija, buvo suimti 22 žmonės. Keli tūkstančiai žmonių protestavo ir Lione. Čia buvo blokuojamas greitkelis A7, kuriuo iš kalnų po Kalėdų grįžo atostogautojai. Protestuotojus palaiko ir B. Bardot Naujausios apklausos rodo, kad 55 proc. Prancūzijos gyventojų palaiko protestuojančiuosius. Tiesa, palaikančiųjų dabar yra gerokai mažiau negu lapkritį, kuomet jų buvo 75 procentai. Visgi toks skaičius rodo, kad prieš vyriausybės politiką nusiteikęs judėjimas išlaiko savo galią. Protestuotojus palaiko net kino legenda Brigitte Bardot, garsėjanti savo dešiniosiomis pažiūromis ir kova už gyvūnų teises. Sekmadienį ji pareiškė suprantanti „geltonųjų liemenių“ judėjimo motyvus. „Kai matau, kaip milijonai leidžiami tiesiog nereikšmingiems dalykams, kai matau, kaip politikai naudojasi privačiais lėktuvais ir vairuotojų vairuojamais automobiliais, visas šis pinigų švaistymas yra nepriimtinas, – sakė ji laikraščiui „Midi Lbre“. – Vietoj to juos reikėtų atiduoti žmonėms, kurių jiems reikia.“

