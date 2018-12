Borm le Mimoza miestelio, kuriame yra prezidento vila paversta Bregansono tvirtovė, merija nurodė, kad kelios dešimtys protestuotojų ketvirtadienį ir penktadienį mėgino prasiveržti į šį kompleksą, bet karo policija, nenaudodama jėgos, privertė juos atsitraukti. Kol kas neaišku, ar prezidentas Emmanuelis Macronas yra tame komplekse. Prezidentūra šį klausimą atsisakė komentuoti. Ši XIII amžiaus tvirtovė Viduržemio jūros pakrantėje nuo praeito amžiaus 7-o dešimtmečio yra Prancūzijos lyderių atostogų vila. Statinys yra nedideliame pusiasalyje, tad jį lengva padaryti neprieinamą. „Geltonųjų liemenių“ judėjimas, nukreiptas prieš E. Macrono ekonomikos politiką, tęsiasi visoje šalyje nuo praeito mėnesio, bet pastarosiomis savaitėmis pradėjo blėsti. Vis dėlto šeštadienį ir Naujųjų metų išvakarėse protestuotojai žada surengti naujų demonstracijų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.